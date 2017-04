vor 1 Stunde SK Friedrichshafen Verdächtiger Anruf: Falscher Polizist will Seniorin aushorchen

Die Polizei warnt erneut vor Unbekannten, die sich in Telefonaten als Polizisten ausgeben. Die Täter wollen Senioren über deren Vermögensverhältnisse ausfragen und an deren Kontodaten kommen. Die jüngsten Fälle in Friedrichshafen haben sich laut Polizeibericht am Mittwoch ereignet.

SÜDKURIER Schön, dass Ihnen SÜDKURIER Online gefällt. Unser Dankeschön für Ihre Treue Ihr 5 €-Gutschein für den SÜDKURIER Onlineshop* DANKE2016 Jetzt weiterlesen Direkt zum Shop Ich möchte gleich Digital-Abonnent werden *Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.