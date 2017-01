Friedrichshafen Uwe Petrowitz zeigt seine Kunstsammlung - 70 Arbeiten von verschiedenen Künstlern ausgestellt

70 Arbeiten von regionalen Künstlern und großen Namen aus der Kunstwelt, aber auch von Unbekannten: Am morgigen Freitag eröffnet in der Plattform 3/3 die Ausstellung "Schau'n wir mal". Die Werke können auch erworben werden.

Die Wand ist mit Kunst gepflastert. Für Uwe Petrowitz nichts Neues, denn so wie in der Plattform 3/3 sieht es bei ihm zu Hause auch aus. Petrowitz ist kein Kunstsammler wie aus dem Bilderbuch. Er hat keine Villa, keine große Brieftasche, und der Galerie am kleinen Berg, die er in Friedrichshafen eröffnete, war kein langes Leben beschieden. Nach gut zwei Jahren stellte sie 2016 den Betrieb ein. Ein Abschied auf Dauer soll das aber nicht sein – und so will Petrowitz die Präsentation von Teilen seiner eigenen Kunstsammlung in der Plattform als Signal verstanden wissen: Es geht weiter mit seiner Kunstarbeit. Auch deshalb werden die rund 70 Arbeiten in der Plattform nicht nur ausgestellt, sondern stehen zum Verkauf.

Vor etwa 15 Jahren hat Petrowitz sein erstes Bild erworben, rasch kamen weitere hinzu. Oft erhielt er Arbeiten von Künstlern im Tausch für seine selbst gebauten Möbel oder als Bezahlung für geleistete Transporte. Durch eine Haushaltsauflösung kam er zu großen Namen: „In einer Mappe waren Blätter von Dix und Grieshaber“, sagt Petrowitz, aber auch André Ficus. Einen signierten Druck des Documenta-Künstlers Heimrad Prem, Mitgründer der Gruppe SPUR, fand er gar im Altpapier. Über manches Blatt stolperte er auf dem Flohmarkt, erstand es für kleines Geld. Manche Arbeit ist nicht signiert, oder der Name nicht lesbar – der Künstler also unbekannt. Solche Blätter sind dann von besonderem Reiz, wie jenes erstklassige Bildnis einer jungen Frau, eine Radierung offenkundig, die neusachlich wirkt. Schwarz ist das Gesicht, schwarz auch das wirre Haar, aber die Züge wirken europäisch. Mit Humor sagt Petrowitz: „Für mich ist das eine Blondine, die hinter einem Auspuff stand.“

Sehr viele Künstler dieser Ausstellung kennt Petrowitz aber persönlich, denn durch den Kontakt mit ihnen wuchs seine Leidenschaft für die Kunst. Der Berliner Künstler Peter Lindenberg etwa schenkte ihm ein Bild, nachdem Petrowitz ihm eine Schlafgelegenheit auf einem Boot vermittelt hatte, nahe von Lindenbergs zeitweiliger Arbeitsstätte: der Künstler war damals mit dem Aufbau seiner fahnenmasthohen Skulptur „Kapuzinerkresse“ beschäftigt, auf dem von Petrowitz initiierten Skulpturenpark an der Häfler Uferpromenade.

Auch bekannte Künstler aus der Bodenseeregion sind in der Plattform 3/3 reich vertreten, etwa Günther und Cirsten Widenhorn, Wolfgang Schmidberger, Johanna Knöpfle, Carla Chlebarov, Günther Henry Schulze oder Reiner Anwander. Hier hat Petrowitz nach Möglichkeit überraschende Arbeiten ausgewählt – solche, die der gewohnten Handschrift eines Künstlers entgegenstehen. Ganz besonders fällt das bei Alexander Weinmann auf. Ihn verbindet man mit Skulpturen und Objekten, aber nicht mit Malerei, wie sie in der Plattform 3/3 zu sehen ist.

Von Dieter Schosser, dem ersten Förderpreisträger der Stadt Friedrichshafen, waren im Hotel Rad unlängst neue kleinformatige Arbeiten zu sehen. Petrowitz zeigt von ihm nun ein altes, gut 1,50 Meter hohes Großformat auf Leinwand; eine jener Erkundungen von geometrischen Grundformen, mit denen sich Schosser einen Namen machte.

Abseits der augenfälligen Grafiken von Picasso, Dix, Grieshaber oder einer Zeichnung von Sepp Mahler macht man auf den zweiten Blick Entdeckungen. Etwa Paul Heinrich Ebell, geboren 1908. Ebell studierte unter anderen bei Georg Muche, Otto Mueller und Oskar Schlemmer und war später im Vorstand der SOB. Petrowitz zeigt ein Plakat einer Ebell-Ausstellung, das mit einer Überraschung aufwartet: auf der Rückseite befindet sich jene Grafik, die auf der Vorderseite als Motiv zitiert wird.

Dann gibt es Arbeiten von Esteban Fekete, 1924 in Ungarn geboren, der zwischen vielen Genres und stilistischen Einflüssen pendelte; oder den Ulmer Maler und Grafiker Adolf Silberberger (gestorben 2005), mit seinen sachlich-markanten Schrottplatz-Szenen. Vertreten ist auch der von der Pop Art beeinflusste Italiener Valerio Adami, geboren 1935, mit dem Bildnis eines Mannes mit Gliederpuppe; wahrscheinlich ein Selbstporträt, sowie Peter Robert Keil, geboren 1942 in Pommern, mit einem schnell und wild hingeworfenen Gemälde aus wenigen Pinselstrichen, das gegenständliche Bezüge bestenfalls noch erahnen lässt. Vom Biberacher Siegfried Assfalg, gestorben 2012, sind Holzdrucke zu sehen, die teils die Maserung des Holzes als Stempel benutzen.

Mit dem Motto „Schau’n wir mal“ überschreibt Uwe Petrowitz übrigens seine Ausstellung. Es lädt zum Schlendern durch die gebotene Vielfalt ein und ist damit gut gewählt.

Die Eröffnung in der Plattform 3/3 im Fallenbrunnen in Friedrichshafen ist am morgigen Freitag, 13. Januar, um 19 Uhr, mit einer Einführung von Jürgen Weing (Tettnang). Die Künstlerin Barbara Ehrmann zeigt am Eröffnungsabend ihren Film „Breathe“. Zu sehen ist die Ausstellung bis 22. Januar, geöffnet jeweils Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr.