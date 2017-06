Das Improvisationstheater erfindet im Theater Atrium Weizenkörner mit Schweine-Phobie und schmettert das Lied „Die Spätzleprinzen vom Schwabenland“. Das Publikum hat an den beiden Abenden gewaltiges Vergnügen.

„Umwerfend teutonisch-österreichische Bühnen-Initiativen-AG“, kurz: UTOBIA. So nennt sich eine zehnköpfige Improvisations-Schauspielgruppe, die sich 2013 in Meckenbeuren gründete. Sie zeigt ihre Sommershow im Häfler Theater Atrium. Auf der Bühne entstehen aus dem Moment heraus neue Ideen, Texte und Szenen. Über den Gegenstand des Spiels entscheidet stets das Publikum. Zu Beginn des Abends weiß noch keiner was passieren wird, nicht einmal die Schauspieler selbst.

Renate Schulz tritt auf die Bühne und begrüßt mit einem fröhlichen „Bonjour Friedrichshafen“ und ein paar Aufwärmübungen, bei denen auch das Publikum mitmacht. Die Show fängt mit einer Dirigier-Geschichte an, welche vom Publikum gewählt wird, in diesem Fall ein Krimi. Auch der Anfangssatz „nicht nochmal“ wird von den Zuschauern bestimmt. Regie führt ab hier der Moderator Herbert Kessler. Er zeigt auf den jeweiligen Schauspieler, der nun die verrückte Geschichte weiterspinnen darf; er wechselt fast im Sekundentakt. Während des Spiels stellt der Moderator knifflige Anforderungen an das improvisierte Stück: Wörter wie „und“, „der“, „die“, „das“ dürfen nicht mehr verwendet werden. Wer sie trotzdem gebraucht, verliert.

Der Gewinner darf nun den Krimi in einem erheiternden Vierzeiler enden lassen. Durch diese und weitere Elemente aus dem klassischen Theater und dem modernen Improvisationstheater zaubern die Darsteller zahlreiche phantasievolle Momente, die das Publikum begeistern. Die äußeren Rahmenbedingungen der verschiedenen Szenen sind gesteckt, nun gilt es, sie füllen. Erwachsene und vor allem Kinder bringen Vorschläge für Handlungsorte, Rollen und Situationen ein. So passiert es, dass aus Britta Lutz plötzlich Frau Doktor Bürzele von der „Schweinedoktorberatungsstelle“ wird, zu der ein verzweifeltes Weizenkorn (Claudius Jehle) kommt, das Angst davor hat, von einem Schwein verspeist zu werden. Frau Bürzele hat natürlich immer einen erfinderischen Rat zur Hand, den sie in einem improvisierten Song vorträgt.

Rasant geht es weiter mit zwei Komissaren, die Caro Dambach verhören: sie hat ein Raumschiff auf einem Behindertenparkplatz abgestellt. Die Delinquentin weiß allerdings nicht, um was es geht und versucht, sich im Laufe des Verhörs verzweifelt rauszureden – und herauszufinden, was sie überhaupt verbrochen hat. Dies gelingt ihr und sie wird mit tosendem Beifall belohnt.

Der Abend ist gespickt von Gelächter und lebhaften Szenen. Aberwitzige Hirngespinste werden ungeniert in die Tat umgesetzt. Völlig verrückte „Utobien“ entstehen. Laufend wechselnde Spielregeln, Dialekte, Genres und Musik sorgen für einen kurzweiligen Abend. Die Gruppe übt wöchentlich, doch für die Show wird nichts vorher einstudiert. Requisiten und Kostüme, die auf der Bühne bereitstehen, werden nach Lust und Laune verwendet. Selbst die Musiker Niko Andresen und Konrad Krämer improvisieren am Keyboard und an der Gitarre. Aus einer Musicalszene in der Badewanne auf einer Dachterrasse in Manhatten ergibt sich der neue Sommerhit „Die Spätzleprinzen vom Schwabenland“. Der phantasievolle Abend endet schließlich in einem Fragespiel, das immer schneller und verworrener wird, bis sogar der Lichttechniker auf die Bühne stürmt und mitwirken will. Dies ist für die kleinen Zuschauer der absolute Höhepunkt. Aus der ersten Reihe hört man schon Fragen wie „Mama gehen wir hier nächstes Mal wieder hin?“