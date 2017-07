Friedrichshafen/Ravensburg Urteil im Prozess zur Messerstecherei: "Es hätte Tote geben können"

Im Prozess zur Messerstecherei vor der Feuerwache in Friedrichshafen ist am Mittwoch das Urteil gefallen. Die beiden angeklagte Brüder müssen mehrere Jahre ins Gefängnis.

Der Prozess zur Messerstecherei vor der Feuerwache in Friedrichshafen hatte am 27. April bereits mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, Eingangskontrollen und Metalldetektoren begonnen. Zur Urteilsverkündung knapp drei Monate später wurden die Sicherheitsmaßnahmen nochmals verschärft. Knapp 20 Justizbeamte, teilweise in schwerer Montur mit Sicherheitswesten, Arm- und Beinschonern, sorgten im Gerichtssaal und vor dem Gebäude dafür, dass sich die Anhänger der beiden verfeindeten Gruppen, die im Publikum Platz genommen hatten, voneinander fernhielten. So blieb es bei verbalen Auseinandersetzungen in der Pause.

Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Ravensburg standen zwei 23 und 27 Jahre alte Brüder sowie ein 26-Jähriger, die am 19. September 2016 gegen 22 Uhr auf dem gegenüber der Feuerwache Friedrichshafen liegenden Parkplatz junge Männer einer rivalisierenden Gruppe angegriffen haben sollen. Laut Anklage soll der Ältere der beiden Brüder einen Kontrahenten mit dem Kopf auf die Motorhaube eines Autos gedrückt haben, während der Jüngere auf den wehrlosen Mann eingestochen hat. Ein Stich traf in den Rücken, zwei weitere Stiche in den rechten Unterarm. Als ein Freund dem Verletzten zu Hilfe eilen wollte, wurde auch dieser mit dem Messer verletzt.

Nach einem letzten Plädoyer wurde der Prozess für die Beratungen des Gerichts unterbrochen. Die Anspannung zwischen den beiden Gruppierungen ist spürbar, die Justizbeamte sind zur Stelle und lassen diese nur getrennt voneinander das Gerichtsgebäude verlassen. „Die provozieren uns dauernd“, sagt eine junge Frau im Publikum. Bis auf einige gegenseitige Beleidigungen bleibt es ruhig.

Knapp eine Stunde später fällt das Urteil. Der 23-jährige Angeklagte wird wegen versuchten Totschlags zu einer Haftstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt. Sein älterer Bruder wird ebenfalls wegen versuchten Totschlags zu sechs Jahren verurteilt. Der dritte Angeklagte erhält eine Strafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung wegen Beihilfe.

In seiner Urteilsbegründung machte der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer deutlich: „Es handelte sich nicht um eine Tat, bei der sich ein paar Halbstarke eine mitgeben wollten. Es war eine brutale Messerattacke und es hätte hierbei auch zwei Tote geben können.“ Beide Männer hätten sterben können. „Eine Vene oder Arterie getroffen – und es ist aus“, so Hutterer. Aufgrund des vorliegenden Chatverlaufs spreche alles dafür, dass man die Kontrahenten auf die Straße locken wollte, um die Lage zu sondieren. „Es ging nicht um ein Gespräch, um Ungereimtheiten auszuräumen“, betonte Hutterer. Man wartete auf einen günstigen Zeitpunkt zum Angriff.

Während Hutterer über die beiden Brüder befand, „sie wollten als Sieger vom Platz gehen – auch wenn es Tote geben sollte“, sagte er über den 26-jährigen Angeklagten, „er wollte nicht den Tod eines Menschen“. Dennoch hätte auch ihm nicht entgehen können, dass ein Schlagstock im Spiel war. Hutterer sagte weiter über den 26-Jährigen: „Er war dumm genug, um mitzumachen und damit seine bürgerliche Existenz zu verlieren.“

Während im Publikum nach der Urteilsverkündung bei einer Frau die ersten Tränen fließen und sich ein junger Mann nach dem Prozess vor dem Gerichtsgebäude eine Zigarre anzündet, werden die beiden Brüder aus dem Gerichtssaal geführt und der Jüngere der beiden murmelt: „Es ist noch nicht zu Ende.“

Anklage

Die Staatsanwaltschaft legte dem angeklagten Brüderpaar einen gemeinschaftlich verübten versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen sowie dem 26-Jährigen eine gefährliche Körperverletzung in zwei Fällen zur Last. Die Anklage hatte für den 23-jährigen Mann zehn Jahre und drei Monate, für seinen 27-jährigen Bruder neun Jahre und drei Monate Haft gefordert sowie ein Jahr und zehn Monate auf Bewährung für ihren Begleiter. Die Verteidiger forderten einen Freispruch.