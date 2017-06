Friedrichshafen Urbaner Garten: Gemüsebeet als sozialer Begegnungsraum

Die Caritas schafft vor dem Fairkauf FN in der Paulinenstraße einen urbanen Garten. Studenten der Zeppelin-Universität helfen mit – und suchen nun Freiwillige aus der Nachbarschaft, die am Wochenende das Gießen übernehmen.

Friedrichshafen (abe) Gemüse statt Asphalt: Der Samen des urbanen Gartenbaus geht seit Mittwoch vor dem Gebrauchtwaren-Kaufhaus Fairkauf der Caritas in der Paulinenstraße 33 auf. Neben gemeinsamem Gärtnern und Ernten soll so ein Raum des sozialen Miteinanders geschaffen werden. Als Thomas Köhler und Nicole Dodek, Koordinatorin der freiwilligen Helfer, vom gemeinschaftlichen Gemüseanbau im Campus der Zeppelin-Universität (ZU) im Fallenbrunnen erfuhren, nahmen sie Kontakt mit den Studenten auf. "Das passte zum Charakter unseres Kaufhauses", sagt sie "zu unserem sozialen Konzept". Käufer, Spender, Schnäppchenjäger und Menschen unterschiedlichster Herkunft sollen sich zukünftig beim gemeinsamen Gießen begegnen, beim Basilikum pflücken sollen Kontakte entstehen.

Ein Referat über Urban Farming machte die Studenten auf die Idee aufmerksam. "Wir hatten Lust, uns die Hände schmutzig zu machen und wollten sehen, ob es sich für die städtische Entwicklung eignet", erzählt Julius Palm. Auf der Asphaltfläche vor dem Kaufhaus bepflanzt er jetzt zusammen mit seinem Kommilitonen Mirko Dechow eine lange Reihe großer Blumenkübel mit Kürbis, Zucchini, Fenchel, Grünkohl und den verschiedensten Kräutern, sucht die Pflanzen aus und hilft Nicole Dodek mit seiner gesammelten Gartenerfahrung.

Das von der Caritas finanzierte Gemüse soll zukünftig jedem Interessierten kostenlos zur Verfügung stehen. "Kräuter können ab sofort gepflückt werden", sagt Julius Palm. Kürbisse dauern natürlich etwas länger. Damit alles wächst und gedeiht, muss vor allem regelmäßig gegossen werden. Zu Ladenöffnungszeiten wird die Aufgabe von den 15 ehrenamtlichen Verkäufern übernommen. Schwierig wird es am Wochenende. Dodek: "Wenn wir noch Paten fänden, die uns unterstützen, Menschen aus der Nachbarschaft, die zum Gießen kommen, wäre das sehr hifreich." Gelegenheit, den urbanen Gemüsegarten zu bewundern, bietet auch das Sommerfest am 22. Juli. Spätestens zum Herbstfest am 7. Oktober sind auch die Kürbisse reif und können gemeinsam geerntet werden.