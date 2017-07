vor 48 Minuten SK Friedrichshafen Unwetter und die Folgen: Badeverbot im Uferabschnitt Manzell-Fischbach

Als eine Folge des Starkregens vom Samstagabend musste am Sonntag der Uferabschnitt Manzell-Fischbach gesperrt werden. Die Sperrung betrifft den Bereich vom MTU-Werksgelände in Manzell, das Freizeitgelände Manzell, Seehag und Wiese unterhalb der Tannenhagschule bis zum Frei- und Seebad Fischbach. In diesen Bereichen ist das Baden und Betreten verboten, die Zufahrten und Zugänge wurden am Sonntag gesperrt.