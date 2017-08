Friedrichshafen Unwetter: Häfler Feuerwehr muss am Freitagabend 15 Einsätze bewältigen

Unwetter: Häfler Feuerwehr muss am Freitagabend 15 Einsätze bewältigen

Das Unwetter am Freitagabend hat der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen laut Auskunft von Stadtbrandmeister Louis Laurösch innerhalb von etwas mehr als einer Stunde 15 Einsätze beschert.

Die erste Alarmierung wegen des Unwetters am Freitagabend ist um 21.10 Uhr bei der Friedrichshafener Feuerwache eingegangen. Bis gegen 22.15 Uhr waren nach Auskunft von Stadtbrandmeister Louis Laurösch 15 Einsätze zu leisten. "Die Einsatze waren durch das ganze Friedrichshafener Gebiet verteilt. Den Schwerpunkt der Arbeiten bildeten umgestürzte Bäume und abgerissene Äste", berichtete Laurösch.

Einer der Einsätze ist beispielsweise in der Welfenstraße gewesen. Dort war ein Baum umgestürzt, der beseitigt werden musste. In Kluftern hat ein alter Baum mit einem Stammdurchmesser von mehr als einem Meter dem Unwetter nicht standgehalten, brach ab und stürzte auf die Lettenstraße. Feuerwehrkräfte sicherten die Stelle und sperrten die Straße in beide Fahrtrichtungen ab. Der Stamm muss mit großen Motorsägen von der Straße entfernt werden.

Einsätze waren in der Stadt sowie in den Stadtteilen und Ortschaften Kluftern, Berg, Raderach sowie Ettenkirch, wie der Stadtbrandmeister auflistet. Der kräftige Regen blieb allem Anschein nach ohne Folgen. "Es gab keine Einsätze, um Keller auszupumpen", sagte Laurösch.