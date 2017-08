Friedrichshafen Unwetter: Häfler Feuerwehr bewältigt 18 Einsätze

Das Unwetter am Freitagabend hat der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen laut Auskunft von Stadtbrandmeister Louis Laurösch innerhalb von etwas mehr als einer Stunde 15 Einsätze beschert. Am Samstag waren weitere Aufräumarbeiten zu leisten. Laut Polizeipräsidium Konstanz hat es in den Landkreisen Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg und Sigmaringen mehr als 120 Notrufe gegeben.

Die erste Alarmierung wegen des Unwetters am Freitagabend ist um 21.10 Uhr bei der Friedrichshafener Feuerwache eingegangen. Bis gegen 22.15 Uhr waren nach Auskunft von Stadtbrandmeister Louis Laurösch 15 Einsätze zu leisten. "Die Einsatze waren durch das ganze Friedrichshafener Gebiet verteilt. Den Schwerpunkt der Arbeiten bildeten umgestürzte Bäume und abgerissene Äste", berichtete Laurösch.

Einer der Einsätze ist beispielsweise in der Welfenstraße gewesen. Dort war ein Baum umgestürzt, der beseitigt werden musste. In Kluftern hat ein alter Baum mit einem Stammdurchmesser von mehr als einem Meter dem Unwetter nicht standgehalten, brach ab und stürzte auf die Lettenstraße. Feuerwehrkräfte sicherten die Stelle und sperrten die Straße in beide Fahrtrichtungen ab. Der Stamm muss mit großen Motorsägen von der Straße entfernt werden.

Einsätze waren in der Stadt sowie in den Stadtteilen und Ortschaften Kluftern, Berg, Raderach sowie Ettenkirch, wie der Stadtbrandmeister auflistet. Der kräftige Regen blieb allem Anschein nach ohne Folgen. "Es gab keine Einsätze, um Keller auszupumpen", sagte Laurösch. Am Samstagvormittag gab es laut Laurösch drei weitere Einsätze, beispielsweise waren ein gespaltener Baum sowie Äste zu beseitigen.

Laut Polizeibericht hat es in den Landkreisen Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg und Sigmaringen zwischen 19 und etwa 22.15 Uhr mehr als 120 Notrufe gegeben. Beispielsweise wurden umgestürzte Bäume, umherfliegende Gegenstände und weitere Beschädigungen gemeldet. Der Schwerpunkt der unwetterbedingten Auswirkungen lag laut Polizei im Landkreis Ravensburg. Auf der K 7913 zwischen Ausnang und Hofs (bei Leutkirch) stürzte gegen 20.30 Uhr ein Baum auf einen vorbeifahrenden Kleinwagen und verletzte den 58-jährigen Fahrer schwer. In Leutkirch wurde ein geparktes Wohnmobil von einem umstürzenden Baum getroffen und völlig zerstört, hier dürfte ein Sachschaden von ca. 45.000 Euro entstanden sein. Im Bodenseekreis wurden auf dem Weinfest in Daisendorf zwei Personen von einem durch den Sturm losgerissenen Holzteil getroffen und dadurch leicht verletzt. Auch wenn die genauen Schadenshöhen nicht beziffert werden können, so dürfte sich der Gesamtschaden der polizeilich bekannt gewordenen Sachverhalte in den vier Landkreisen Konstanz, Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen auf deutlich über 200 000 Euro summieren.