vor 4 Stunden Toni Ganter Friedrichshafen Unwetter: Häfler Feuerwehr bewältigt 18 Aufräumeinsätze

Das Unwetter am Freitagabend hat der Freiwilligen Feuerwehr Friedrichshafen laut Auskunft von Stadtbrandmeister Louis Laurösch innerhalb von etwas mehr als einer Stunde 15 Einsätze beschert. Am Samstag waren weitere Aufräumarbeiten zu leisten. Laut Polizeipräsidium Konstanz hat es in den Landkreisen Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg und Sigmaringen mehr als 120 Notrufe gegeben.