Friedrichshafen Unbekannter zerstört vier Autoreifen

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Am Vormittag des Ostersonntags sind an einem Ford Fiesta alle vier Autoreifen aufgeschlitzt worden.

Der Vorfall mit den zerstörten Autoreifen hat sich laut Polizeibericht im Mozartweg ereignet. Die Besitzerin stellte den Fiesta in der Nacht zum Sonntag im Mozartweg ab. Im Verlauf des Sonntagmittags stellte die Frau fest, dass an dem Auto die Reifen aufgeschlitzt worden waren. Hinweise an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.