Friedrichshafen Unbekannter greift junge Frau in Friedrichshafen an

Unbekannter greift junge Frau in Friedrichshafen an

Eine 21-jährige Frau wurde am Dienstagmorgen im Bereich des Bodenseecenters in Friedrichshafen von einem bislang unbekannten Mann angegriffen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei berichtet, wurde die 21-Jährige, als sie am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf dem Weg zur Arbeit war, auf dem Fuß- und Radweg zwischen dem Bodenseecenter und der Ailinger Straße, entlang des Sportplatzes bei der Graf-Soden-Realschule, von hinten angegriffen und ins Gebüsch gestoßen. Wie die Polizei weiter berichtet, schlug der unbekannte Täter auf die am Boden liegende Geschädigte ein und versuchte ihr das Handy, welches sie in den Händen hielt, zu entreißen. Das Opfer konnte sich jedoch erfolgreich dagegen wehren.

Bereits kurz vor dem Vorfall war die Frau laut Polizeibericht durch den Unbekannten angesprochen und nach ihrer Handynummer gefragt worden. Die 21-Jährige gab ihre Nummer jedoch nicht heraus und ging weiter. Auf dem Fuß- und Radweg versuchte der Täter dann, wie beschrieben, das Handy der Frau zu rauben.

Den unbekannten männlichen Täter beschreibt die Geschädigte nach Polizeiangaben so: 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlanke Figur und dunkel bekleidet. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen im dortigen Bereich gemacht haben. Hinweise werden unter Telefon 0 75 41/70 10 entgegengenommen.