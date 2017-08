Friedrichshafen Unbekannter greift Männer an der Uferstraße an

Unbekannter greift Männer an der Uferstraße an

Ein bislang unbekannter Mann soll in der Nacht zum Donnerstag an der Häfler Uferstraße unvermittelt zwei Männer angegriffen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte soll die beiden Männer gegen 4.15 Uhr beim gemauerten Pavillon in der Parkanlage an der Uferstraße unvermittelt angegriffen, geschlagen und mit den Füßen getreten haben, berichtet die Polizei. Wie die beiden Geschädigten, die nach Polizeiangaben unter Alkoholeinwirkung standen, angaben, sei der Angreifer dann mit einer jungen Frau in Richtung Stadtmitte davongegangen. Der Unbekannte soll einen schwarzen Vollbart haben und ein weißes T-Shirt getragen haben. Zeugen wenden sich ans Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 0 75 41/70 10.