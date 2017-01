Friedrichshafen Unbekannte stehlen Xenon-Scheinwerfer

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. An einem VW Touareg wurden beide Xenon-Scheinwerfer entwendet.

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 13.15 und 14.45 Uhr an einem silberfarbenen VW Touareg beide Xenon-Scheinwerfer entwendet. Das Auto stand laut Polizeibericht auf dem größeren Parkplatz bei der Hugo-Eckener-Schule, Steinbeisstraße. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Als der Nutzer des Autos losfahren wollte, wurde er vom Bordcomputer auf Probleme mit den Frontscheinwerfern hingewiesen. Der Fahrer stellte dann fest, dass die Scheinwerfer mit einem Werkzeug aus dem Fahrzeug herausgehebelt und entwendet worden waren. Hinweise zum Fall an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.