Friedrichshafen-Heiseloch Unbekannte stehlen Baumaschine

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Laut Pressemitteilung der Polizei ist übers Osterwochenende bei Friedrichshafen-Heiseloch eine Baumaschine im Wert von rund 11 000 Euro entwendet worden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Einen Stromaggregat-Anhänger mit integriertem Kompressor samt Presslufthammer, Schlauch und zwei Meißeln im Gesamtwert von mehr als 11 000 Euro haben unbekannte Täter über das vergangene Osterwochenende auf der Baustelle für die B 31-neu neben dem Schützenhaus in Friedrichshafen-Heiseloch entwendet. Wer zwischen Donnerstagabend und Dienstagvormittag Verdächtiges auf oder in der Nähe der Baustelle beobachtet hat, soll sich an das Polizeirevier Friedrichshafen wenden. Kontakt unter der Telefonnummer 0 75 41/70 10.