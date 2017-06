Friedrichshafen Unbekannte beschädigen Streifenwagen

Ein Streifenwagen ist in der Nacht zum Sonntag in Friedrichshafen im Bereich der Montafon-/Freschenstraße beschädigt worden. Die Polizei sucht nach drei Tätern.

Der Vorfall hat sich laut Polizeibericht am Sonntag kurz vor 1 Uhr ereignet. Die Gesuchten sind über das Fahrzeug gelaufen, sodass auf der Motorhaube zwei Eindellungen zurückblieben. Zudem wurde das Fahrzeug mit Speichel verunreinigt. Die Täter flüchteten in Richtung Industrieweg beziehungsweise auf das Gelände des Unternehmens ZF. Die Höhe des entstandenen Sachschadens muss noch ermittelt werden. Hinweise zum Fall an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.