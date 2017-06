Friedrichshafen Umzug vom "Insel"-Treff verzögert sich

Eigentlich sollte der beliebte Familientreff bereits Ende Mai in ein umgebautes Haus in der Scheffelstraße gezogen sein. Doch der Umbau wurde noch nicht einmal begonnen. Die Zeit drängt: Bis Jahresende muss der derzeitige Standort in der alten Stadtkasse geräumt sein.

Friedrichshafen – Ende Februar saßen die Frauen vom Familientreff "Insel" schon auf gepackten Umzugskartons. Mitte Februar schloss der Treff, der derzeit in der früheren Stadtkasse untergebracht ist, denn Mitte März war laut Stadtverwaltung der Umzug ins neue Domizil in der Scheffelstraße geplant. Doch bislang ging nichts vorwärts, die zweiwöchige Schließzeit mit Absage aller laufenden Kurse war umsonst.

In der Scheffelstraße haben die Bauarbeiten noch nicht einmal angefangen. Und der Vorstand hängt in der Luft, weiß nicht genau, wie es weitergeht. Nur, dass die "Insel" jetzt wohl doch ins zweistöckige Haus in der Scheffelstraße 31 ziehen soll. "Wir wissen aber nicht wann", sagt Natascha Acikgöz, die zusammen mit Birgit Müller bei der Jahreshauptversammlung zu Sprecherinnen des Vorstands gewählt wurden (siehe Kasten). "Wir haben nur die mündliche Zusage, bis Ende des Jahres hier bleiben zu dürfen", sagt Birgit Müller. Der schriftliche Mietvertrag lief bereits 2016 aus.

Beide Frauen wünschen sich für den Familientreff ein wenig mehr Planungssicherheit. Denn die "Insel" ist ein beliebter Treff. Im vergangenen Jahr haben 478 verschiedene Familien deren Angebote genutzt. Die reichen von Baby- und Stilltreffs über Beratungs- und Kursangebote bis hin zum beliebten Mittwochs-Café oder das "Café International", bei dem Geflüchtete mit kleinen Kindern die deutsche Sprache üben können.

Warum der Familientreff noch nicht über den Sachstand informiert wurde, ist fraglich, denn die Marschrichtung ist offensichtlich klar. Auf Anfrage erklärt Stadtsprecherin Monika Blank, dass die Umbauarbeiten im Gebäude Scheffelstraße 31 in der zweiten Hälfte des Jahres beginnen, sodass die "Insel" voraussichtlich bis zum Jahresende umziehen kann. Bis dahin müsse die Stadt das Gebäude Stadtkasse in der Friedrichstraße, das abgerissen wird,geräumt haben. "Wann der neue Eigentümer sein Projekt beginnt, ist seine Entscheidung", erklärt Blank. Damit ist Junker-Wohnbau gemeint, der auf dem Grundstück des einstigen Hotel Schöllhorn, direkt neben dem Familientreff, bereits mit den Bauarbeiten begonnen hat.

Auf die Frage, warum die nötigen Umbauarbeiten in der Scheffelstraße auf sich warten lassen, erklärt die Sprecherin, dass die Verwaltung noch eine anderweitige Unterbringung der "Insel" geprüft habe, die aber letztlich nicht umsetzbar sei. Deshalb werde die Stadt jetzt 250 000 Euro in die Hand nehmen, um das Gebäude vor allem sicherheitstechnisch als Kindereinrichtung umzurüsten. So muss ein Fluchttreppenturm gebaut werden. Hinzu kommt die Gestaltung der Außenanlage, die derzeit nicht mehr ist als ein asphaltierter Hof mit vier Garagen.

Trotz des aufwendigen Umbaus ist das zweistöckige Gebäude in der Scheffelstraße für den "Insel"-Vorstand aber keine Dauerlösung. Das untermauert allein die Tatsache, dass Mütter mit Babys oder die Spielgruppe mit Kindern im Krippenalter im engen Treppenhaus rauf und runter müssen. "Nicht umsonst ist jeder Kindergarten ebenerdig angelegt", so Müller. Beide Sprecherinnen setzen auf die Zusage von OB Andreas Brand in der Januar-Sitzung des Gemeinderates, die "Insel" bei den Planungen für das Projekt Karl-Olga-Park zu berücksichtigen. So war das ohnehin vorgesehen, belegen Protokolle von 2012, als es um die Ausgestaltung des geplanten Mehrgenerationenzentrums ging. "Wir wollen endlich mal ankommen", sagt Birgit Müller. Denn seit 2014 gibt es für den Familientreff nur Interimslösungen.

Familientreff "Insel"