Friedrichshafen Umleitungen und Sperrungen: Baustellen-Marathon im Friedrichshafener Stadtgebiet geht weiter

Kaum ist die Tuning World vorbei, werden mit der Ehlersstraße und der Friedrichstraße zwei Hauptverkehrsstrecken beidseitig gesperrt. Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amts für Bürgerservice, Umwelt und Sicherheit, bestätigt: "2017 gibt es so viele Straßenbaustellen wie nie zuvor." SÜDKURIER Online zeigt die wichtigsten Sperrungen.

Was passiert in der Friedrichstraße? Hier gibt es laut Stadtverwaltung gleich zwei Baumaßnahmen. Zum einen wird der Fahrbahnbelag der Bundesstraße erneuert, zum anderen muss der Kanal im Bereich Seestatt saniert werden, weil während des Baus des Prisma-Gebäudes Beton hineingeflossen ist. Die Kosten für die Baumaßnahme im Bereich Seestatt trägt der Verursacher. Die Friedrichstraße ist ab morgen bis einschließlich Dienstag, 16. Mai, für den Auto- und Busverkehr zu. Die Rad-und Gehwege zur Seeseite hin sind uneingeschränkt in beide Richtungen nutzbar. Auch direkte Anlieger dürfen in die Friedrichstraße fahren.

B 31-Sanierung

Aus Richtung Westen wird bereits am Landratsamt über die Albrechtstraße, den Maybachplatz, die Keplerstraße, die Ailinger Straße und die Löwenunterführung umgeleitet (siehe Grafik). Der Verkehr in Richtung Meersburg wird genau andersherum geführt.Die Umleitung zum Bahnhof verläuft über die Riedleparkstraße und Friedrichstraße. Besonders erschwert ist der Weg zum Graf-Zeppelin-Haus (GZH). Das Kulturbüro Friedrichshafen weist deshalb darauf hin, dass das GZH per Auto nur über die Bahnüberquerung in der Olgastraße erreichbar ist und empfiehlt den Besuchern dringend, mehr Zeit für die Anfahrt einzuplanen.Die Ehlersstraße wird – wie die Keplerstraße auch – rückgebaut und damit fahrradfreundlicher und attraktiver gestaltet. "Hier sind wir in mehreren Bauabschnitten das ganze Jahr beschäftigt", kündigte Stadtbauamtschef Wolfgang Kübler bereits im März an. Jetzt ist der zweite Bauabschnitt an der Reihe. Kostenfaktor insgesamt: Rund 4,3 Millionen Euro. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis Mittwoch, 14. Juni, an.In Richtung Westen und Norden wird über den Kreisverkehr Goethestraße in die Löwentaler und Ailinger Straße umgeleitet. In Richtung Osten verläuft die Umleitung über die Kreuzung Keplerstraße/Ehlersstraße, Ailinger Straße zum Graf-Soden-Platz.In Richtung Osten müssen Radfahrer über die Keplerstraße/Ehlersstraße und in Richtung Süden über die Ailinger Straße, Löwentaler Straße zum Kreisel Goethestraße/Ehlersstraße fahren. Die Gehwege für Fußgänger sind nutzbar.Nach wie vor ist die Waggershauser Straße voraussichtlich bis 19. Mai noch vollgesperrt. Dort wird im Zuge der B 31-neu ein Kanal verlegt. Ähnliches passiert in der Colsmanstraße, die zwischen der Ludwig-Dürr-Schule und dem Colsmanknoten nur halbseitig stadtauswärts befahrbar ist. Die Grünphase für die Linksabbieger aus Richtung Berg wurde verlängert. Außerdem ist seit gestern auch die Mühlöschstraße gesperrt. Die Sperrung ist notwendig, da die Querungshilfen für den Veloring gebaut werden müssen, so die Stadtverwaltung.Aufgrund der Sperrungen gibt es große Beinträchtigungen. So mussten einige Bushaltestellen verlegt werden. Betroffen sind die Magdalenenstraße, die Brahmsstraße und die Mühlöschstraße (Linien 14,16 und 18). Die Linien 14 und 16 fahren stadtauswärts über die Ailinger Straße, die Schwabstraße und die Mühlöschstraße. Stadteinwärts fahren die Busse über die Mühlöschstraße, die Hadwigstraße und dann links in die Ailinger Straße. Für die Magdalenstraße wurde eine Ersatzhaltestelle in der Schwabstraße 33 eingerichtet, die anderen beiden Haltestellen werden durch das Bodensee-Center ersetzt. Bei der Linie 18 entfallen laut Stadtverkehr FN die Haltestellen Brahmsstraße in beide Richtungen sowie stadtauswärts die Haltestellen Goethestraße und Schwabstraße. Stattdessen hält der Bus an der Haltestelle ZF Werk 1, Tor 1. Für Busse, die aus der Hadwigstraße in die Ailinger Straße einfahren, wird eine Lückenampel eingerichtet, die von den Busfahrern aktiviert werden kann. Die Firma Strauß, die normal die Haltestelle in der Ehlersstraße anfährt, nutzt als Ersatzhaltestelle die Schulbushaltestelle Keplerstraße. Der Schulbus (Schwimmunterricht Hallenbad) hält während der Vollsperrung auf der Löwentaler Straße (Ersatzhaltestelle ZF Forum).

Nachdem die Sanierung der B 31 im Bereich Fischbach, Windhag/Seemoos in der vergangenen Woche wetterbedingt abgebrochen werden mussten, sollen die Asphaltarbeiten laut Landratsamt erst Anfang Juli weitergehen. Dann wird die B 31 stadteinwärts einige Tage lang gesperrt. (sab)