Friedrichshafen Umleitung für Bodenseeradweg

Der Bodenseeradweg wird künftig in Ost-West-Richtung auf Höhe des Jägerhauses/Spicy Grills, parallel zur B 31, anders geführt werden müssen.

Bei den Planungen für die lang gewünschte Querungshilfe am Jägerhaus stellte sich heraus, dass die Unterführung am Reiherweg, wo der Bodenseeradweg bisher entlang geht, für den Radverkehr nicht geeignet ist. Künftig soll die Durchfahrt für Radler gesperrt werden, heißt es in den Sitzungsunterlagen zum Technischen Ausschuss am Dienstag. "Die geplante Querungshilfe ist zwingend notwendig", steht dort weiter. Außerdem müsse der Radweg umgeleitet werden.

Bereits im Rahmen der Untersuchung zum Parkraum- und Mobilitätskonzept der Zeppelin Uni gab es den Vorschlag, den Fallenbrunnen mit dem Seemooser Horn zu verbinden. Auf Grünen-Antrag im Februar 2016 wurden in den Haushaltsberatungen Mittel für die Querungshilfe bereitgestellt. Das Regierungspräsidium Tübingen, das zuständig für Bundesstraßen ist, gab daraufhin sein Ja zu den Planungen – und zur Finanzierung. "Bedingung für die Beteiligung ist aber die Bestätigung, dass die bestehende Unterführung am Reiherweg nicht die Voraussetzungen einer voll tauglichen Radverbindung erfüllt", heißt es in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung. Das Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt untersuchte die Unterführung nochmal genauer und stellte dabei fest, dass sie zu schmal ist – und die südliche Rampe auch zu steil ist. Heißt: Eigentlich dürften hier gar keine Radler durchfahren.

Die Folge: Der Bodenseeradweg muss anders laufen. Die Verwaltung schlägt nun vor, den Radweg über die westliche Möwenstraße bis zur geplanten Querungshilfe auszuschildern. Von dort aus soll es über die B 31 auf der Nordseite weiter gehen. Außerdem soll durchauf der Südseite der B 31 ein kurzes Stück verbreitet werden – damit die Gegenrichtung freigegeben werden kann und man ohne zweimaliges Queren der B 31 von der Möwenstraße in die Seemooser Straße kommt.

Die Planungskosten für die Querungshilfe von rund 50 000 Euro trägt die Stadt, die Baukosten werden vom Bund getragen. Die Bauarbeiten sind für das dritte/vierte Quartal angesetzt. Hier müssen dann mit einer halbseitigen Sperrung rechnen.