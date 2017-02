Friedrichshafen Umbau von Schlossgarten zu Gemeinschaftsunterkunft erst im Juni fertig

Das ehemalige Hotel Schlossgarten in Friedrichshafen wird erst im Juni zur Gemeinschaftsunterkunft. Die Umbauarbeiten, die eigentlich in Kürze fertig sein sollten, verzögern sich. Für die Unterkunft ist eine Mischbelegung geplant, die genauen Nationalitäten sind noch unklar. Der Bedarf an der neuen Unterkunft bleibt trotz sinkender Flüchtlingszahlen unverändert.

Friedrichshafen – Ursprünglich sollte die künftige Gemeinschaftsunterkunft (GU) im ehemaligen Hotel Schlossgarten in Kürze fertig sein, geplant war die Fertigstellung im Februar oder März. Daraus wird aber nichts. "Bedingt durch die relativ späte Baugenehmigung und erschwerte Bedingungen im Altbau hat sich der Fertigstellungstermin etwas nach hinten verschoben", teilt die Pressestelle des für den Umbau zuständigen Landratsamts auf Anfrage mit. An das für die Belegung zuständige Amt für Migration und Integration soll das umgebaute Haus nun erst im Juni übergeben werden.

Dass an dem Gebäude aus den 1950er-Jahren derzeit kräftig gebaut wird, bleibt keinem verborgen, der die Wera- oder Friedrichstraße entlangfährt. Die Pressestelle bestätigt das, derzeit würden unter anderem Heizung-Lüftung-Sanitär und Trockenbau gleichzeitig ausgeführt. Trotz der zeitlichen Verzögerung befänden sich die Kosten aber im geplanten Rahmen, sagt das Landratsamt.

Mitte Oktober 2016, als das Landratsamt einen Umbau des Gebäudes bestätigte, waren noch 320 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften in Friedrichshafen untergebracht. Stand heute sind es nur noch 237 Flüchtlinge, also rund ein Viertel weniger. Besteht also überhaupt noch Bedarf an der GU Schlossgarten? "Natürlich", sagt Yalcin Bayraktar, der Leiter des Amts für Migration und Integration des Bodenseekreis. Zum einen dadurch, dass durch eine gesetzliche Umstellung ab Anfang 2018 jedem Flüchtling 7 statt 4,5 Quadratmeter Platz zustehen. Der Schlossgarten ist nach diesen Maßstäben für 45 Flüchtlinge ausgelegt, andere GUs müssen ihre Kapazität den neuen Gesetzen entsprechend reduzieren.

Die Umstellung auf diese neue Größe läuft nach Angaben das Landratsamts bereits. Zum anderen werden drei Unterkünfte in Friedrichshafen im Laufe des Jahres geschlossen, der Schlossgarten ist als Ersatz nötig. Monatlich werden derzeit zudem rund 25 neu angekommene Flüchtlinge dem Kreis zugewiesen, so Bayraktar.

Wer genau im Frühsommer in den Schlossgarten ziehen wird, kann Bayraktar noch nicht abschätzen: "Die Nationalitäten sind noch unklar, da dies auch stark von politischen Entwicklungen abhängig ist", erklärt er. Grundsätzlich bleibt der Kreis bei der Belegung aber seinem Vorgehen treu: "Der Kreis ist bisher mit der Strategie einer Mischbelegung zwischen Familien und vereinzelt Alleinreisenden gut gefahren und wird dies auch weiterhin verfolgen", sagt Bayraktar.

Drei GUs schließen 2017

Drei Gemeinschaftsunterkünfte in Friedrichshafen sind zeitlich nur begrenzt verfügbar. Deswegen und aufgrund sinkender Flüchtlingszahlen werden die betroffenen Unterkünfte im Fallenbrunnen, in der Ailinger Straße und in der Löwentaler Straße nach und nach geräumt. Ihre komplette Schließung ist nach Angaben des Amt für Migration und Integration für Ende des Jahres vorgesehen. (dod)