Friedrichshafen Ulbrichtzug mit Maybach-Technik im Hafenbahnhof zu sehen

Reisen wie einst ein Staatschef: Bis Ostermontag ist der Ulbrichtzug im Hafenbahnhof in Friedrichshafen zu sehen. Maybach entwickelte Technik und Motor für diesen futuristischen fliegenden Zug, mit dem auch der frühere Staatsratsvorsitzende der DDR, Walter Ulbricht, unterwegs war. Der Ulbrichtzug ist Teil der aktuellen Sonderausstellung im Zeppelin-Museum.

Friedrichshafen – Alt sieht es aus und klobig, und seine Technik könnte wohl nicht mehr jeder bedienen. Dennoch wurde mit diesem Wählscheibentelefon zeitweise die Deutsche Demokratische Republik (DDR) regiert. Es steht in einem kleinen altmodischen Büro an Bord des "fliegenden Zugs", der zurzeit im Häfler Hafenbahnhof Station macht und Eisenbahnfreunde in Verzücken versetzt. Aber nicht nur die: Die Geschichte dieses Diesel-Schnelltriebwagens als Ulbrichtzug ist auch ein Stück deutsche Geschichte – und hat mit Friedrichshafen zu tun. Denn die Technik des einstigen Überfliegers auf Schienen kam von Maybach, und die Ausstellung "Strom-Linien-Form" des Zeppelin-Museums führt den Oldtimer quasi zurück zu seinen Erfindern. Über Ostern lädt der Zug zur Besichtigung mit vielfältigem Programm.

Seine Geschichte beginnt in den 30er Jahren, als der Häfler Motorenbauer Maybach mit innovativen Erfindungen in Deutschland Technikgeschichte schrieb. Eine davon: die fliegenden Züge, deren Form der Stromlinie angepasst war und die damals sensationelle 160 Stundenkilometer erreichten. Das Exemplar im Hafenbahnhof ist somit "das letzte Großexponat unserer Ausstellung Strom-Linien-Form", erklärte im Pressegespräch Claudia Emmert, Geschäftsführerin des Zeppelin-Museums. Dort ist die Freude groß, "dass wir diesen Zug als ein Stück Technik-Geschichte vorführen können", erläuterte der Technikleiter Jürgen Bleibler. Ein Förderverein habe sich dieser Schnelltriebwagen angenommen. Hans Joachim Eitze und Peter Thiele von diesem Förderverein können auch die besondere Geschichte des Ulbrichtzugs erzählen. Der Name rührte davon, dass der Zug zu Zeiten der DDR unter anderem den Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht kutschierte.

Begonnen hatte die Geschichte 1935 in Leipzig, wo der Zug mit Technik und Motor aus Friedrichshafen gebaut wurde und inmitten der damaligen Dampflokomotiven als futuristisch herausstach. Die Reichsbahn setzte ihn als "fliegenden Leipziger" auf der Strecke Berlin-Breslau-Beuthen ein. Mit zweimal 600 Pferdestärken und der Stromlinienform beförderte der Triebwagen maximal 139 Passagiere in zwei Stunden und 39 Minuten über die 324 Kilometer zwischen Berlin in Breslau. Wo der Zug im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, ist heute unbekannt, aber er tauchte in Polen wieder auf, wurde von der Reichsbahn der DDR übernommen und Ende der 50er Jahre zu einem Sonderzug für die Staatsspitze umgebaut. Der gelernte Tischler Walter Ulbricht soll persönlich bei der hölzernen Ausstattung mitgebastelt haben. Ein kleines Büro, ein Schlafzimmer und ein Bad in der Zugmitte waren ihm vorbehalten. Überliefert ist, dass Ulbricht mit dem Zug einmal nach Budapest und einmal nach Prag fuhr. Sonst diente der Zug wohl vor allem als Unterkunft für die beliebten "Diplomatenjagden" der DDR. 1975 – vier Jahre nach der Ablösung von Ulbricht – wurde er endgültig außer Dienst gestellt.

Es war wohl gewisses Glück, dass der Wagen in einer Stasi-Lagerhalle bei Berlin abgestellt wurde und darin die Jahre bis zur Wende 1989 überdauerte. Zwei Jahre später kaufte der Förderverein den Veteranen als eines der letztes Exemplare der "fliegenden Züge" und richtete ihn in den ursprünglichen Farben wieder her. Friedrichshafen erreichte das Gefährt allerdings nur hinter einer fremden Lokomotive, weil der eigene Antrieb noch nicht funktioniert. Das sei eines der Vereinsziele, erklärte Hans Joachim Eitze: dass der Zug wieder selbst fährt. Wie, sei noch unklar: "Das müssen wir alles wieder lernen."

Als letztes Großexponat gehört der Ulbrichtzug zur Ausstellung des Zeppelin-Museums, "Strom-Linien-Form. Die Faszination des geringen Widerstands", die bereits gut 100 Stücke rund um das Thema zeigt. Der Zug kann bis Ostermontag am Hafenbahnhof besichtigt werden.

