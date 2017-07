Friedrichshafen Uferpark wird zur Festivalmeile

Beim Kulturufer, das am Freitag startet, werden rund 120.000 Besucher erwartet. Von Ankommen bis zum Wetter: Der SÜDKURIER zeigt, was man vor dem großen Festival wissen muss.

Noch zweimal schlafen, dann verwandelt sich der Uferpark für zehn Tage in eine bunte Festivalmeile mit Kunsthandwerk, Straßenkunst, Kinder- und Jugendprogramm, Open-Air-Kino und ordentlich Musik. Beim Kulturufer (Freitag, 28. Juli bis Sonntag, 6. August) pulsiert das Leben in der Zeppelinstadt. Rund 120 000 Besucher werden bei der 33. Auflage des Zeltfestivals erwartet. Der SÜDKURIER zeigt Ihnen, wie Sie am besten hinkommen, was geboten wird – und was Sie auf keinen Fall verpassen sollten.

Die stressfreisten Varianten sind zweifelsohne Fahrrad und Bus. Damit fällt zumindest die lästige Parkplatzsuche weg. Die Silberpfeil-Abendlinien A1 (Ringverkehr), A5 (Richtung Muntenried), A10 (Richtung Lipbach), A6 (Richtung St. Georgen), A13 (Richtung Ailingen/Ettenkirch) und A16 (Richtung Ailingen/Raderach) fahren während des gesamten Kulturufers im Stundentakt bis Mitternacht – und bedienen auch den Hafenbahnhof. Sonderzüge gibt es keine. Die genauen Zeiten der Silberpfeile gibt es im Internet unter: www.stadtverkehr-fn.de Festivalkarten: Eintritt kosten nur die Konzerte und Veranstaltungen in den beiden Zelten im hinteren Bereich des Uferparks und das Open-Air-Kino vor dem alten Musikpavillon. Musik für lau gibt es an der Musikmuschel. Auch die Angebote auf der Aktionswiese des Spielehauses und des Molke-Jugend-Kultur-Ufers an der Freitreppe sind kostenlos. Ausverkauft sind bereits das Konzert von Gregor Meyle (31. Juli), das Kabarett von Django Asül (2. August) und die A-Capella-Nacht (4. August). Wenige Restkarten gibt es laut Kulturbüro-Chef Franz Hoben noch für das Cello-Quartett Quatrocelli. Das erstaunt Hoben wenig, nur bei Yvonne Catterfeld (3. August) hätte er mehr Andrang erwartet. Karten für alle Veranstaltungen gibt es unter anderem im GZH per Telefon: 0 75 41/28 84 44, per Mail: kartenservice.gzh@friedrichshafen.de und vor Ort. Ab Donnerstag hat das Vorverkaufsbüro im GZH täglich von 11 bis 13 Uhr geöffnet.

Für Kulturufer-Veteran Hoben, der bereits seit 32 Jahren dabei ist, steht fest: "Dieses Festival ist für alle Altersschichten." Einen wesentlichen Teil trägt dazu vor allem die große Aktionswiese des Spielehauses bei, auf der die jüngsten Besucher gemeinsam mit ihren Eltern ab Samstag neun Tage lang von 13 bis 18 Uhr Spaß haben können. Dort gibt es Spielstationen, Werkstätten, einen Spielpark und vieles mehr. Für Jugendliche baut die Molke an der Freitreppe ein multikulturelles Jugendzimmer auf. Dort wird gehämmert, genäht, gesprayt, gesungen, getanzt und gefeiert. Das Jugendzimmer ist täglich von 15 bis 22 Uhr geöffnet. Kunsthandwerkermarkt: "Insgesamt präsentieren sich 50 Anbieter auf dem Markt", so Petra Schömer, stellvertretende Chefin des Amts für Bürgerservice. Darunter sind Altbekannte, aber auch neun Neue und vier Rückkehrer. In diesem Jahr gibt es weniger Schmuck, dafür aber ein vielfältigeres Angebot, verspricht Schömer. Produkte aus Filz, Glas, Papier, Besteck, Holz werden teilweise sogar vor Ort handgefertigt. Der Markt hat täglich von 11 bis 24, samstags von 10 bis 24 Uhr, geöffnet.

"Grundsätzlich veröffentlichen wir keine Details zu unseren Sicherheitskonzepten", erklärt Stadtsprecherin Andrea Kreuzer. Allerdings werden die Sicherheitskonzepte laufend überprüft und angepasst, so auch beim Kulturufer. Auch für Unwetter gebe es spezielle Vorkehrungen (siehe Wetter). Straßenkünstler: Ohne sie wäre es wohl nur halb so schön, denn Auftritte von Künstlern aus aller Welt sorgen für die vielen "Ahhhhs" und "Ohhhhs" auf der Uferpromenade. Alle Straßenkünstler, auch die eingeladenen, spielen ausschließlich "in den Hut". Und wer wann und an welchem Platz spielen kann, entscheidet das Los. Die eingeladenen Künstler haben allerdings feste Plätze und Zeiten. Auftritte gibt es täglich von 13 bis 23 Uhr (Freitag und Samstag bis 24 Uhr). Ein Höhepunkt ist dabei sicher das viersprachige Straßentheater, bei dem am 30. Juli ein Team junger Schauspielerinnen und Schauspieler vor dem Kleinen Zelt eine humorvolle Performance über die verschiedenen Eigenarten der Länder rund um den Bodensee aufführt.

In diesem Jahr zeigt das Studio 17 fünf teils oscarprämierte Filme aus den Sparten Romanze, Komödie, Dokumentation, Science-Ficton und Drama. Das Programm gibt es unter: www.kulturufer.de. Das Kino findet nur bei gutem Wetter statt und kostet sechs Euro (ermäßigt fünf Euro). Wer es bequemer mag, sollte an ein Kissen für die Bierbänke denken. Wetter: "Die Zelte sind absolut wind- und regenfest", sagt Franz Hoben, "wir müssen dann alle Planen schließen, um sie abzudichten." Zudem werden die Zelte vorab laut Stadt vom Bauordnungsamt auf ihre Sicherheit und den ordentlichen Aufbau geprüft. Bisher mussten Hoben und sein Team in der 33-jährigen Geschichte des Kulturfestivals noch keine Veranstaltung im Zelt wetterbedingt absagen. Laut Stadtsprecherin Andrea Kreuzer werden bei starkem Regen Aktionen auf der Wiese oder das Straßentheater abgesagt oder verschoben. Doch laut dem Deutschen Wetterdienst soll es zum Wochenende hin auch wieder trocken und wärmer werden. Das wäre vor allem für die Kunsthandwerker ein Segen, die nicht mit Profi-Zelten ausgestattet – und laut Stadt selbst für ihre Stände verantwortlich sind. "Auch für Unwetterlagen gibt es im Sicherheitskonzept Vorkehrungen, um beispielsweise das Gelände schnell räumen zu können", erläutert Stadtsprecherin Kreuzer, "die Händler, die schon seit mehreren Jahren mit dabei sind, kennen die Anforderungen und wissen, dass es an der Uferpromenade auch stürmisch zugehen kann." So auch Werner Bonk aus Schwäbisch Gmünd, der seit 15 Jahren mit seinem Mineralien-Stand dabei ist. "Ich erinnere mich an ein Jahr mit Orkan, da flogen etliche Stände durch die Gegend, die Tiefgarage stand unter Wasser", erzählt er. Das passiere ihm mit seinem 1,5 Tonnen schweren Holzstand nicht.

Programm

Wer wann, wie wo spielt, welcher Kinofilm wann gezeigt wird, den genauen Übersichtsplan und viele Details zu den Künstlern finden Sie unter: www.kulturufer.de