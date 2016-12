Friedrichshafen Über 3000 Euro Spenden für gekenterten Fischer Meichle

Der Friedrichshafener Berufsfischer Gert Meichle kämpft noch mit Folgen des Bootsunfalls am 3. Dezember auf dem Bodensee. Der auf 25.000 Euro geschätzte Schaden an Schiff und Ausrüstung ist noch nicht behoben. In dieser Situation wollen viele Menschen helfen: ob mit Bargeld in Briefen oder über das Spendenkonto der Bodensee-Schule. Über 3000 Euro hat Meichle schon gespendet bekommen. Unterdessen ist aus der Schweiz eine saftige Rechnung für den Rettungstransport eingetroffen.

Friedrichshafen – Fast vier Wochen sind vergangen seit dem Schiffsunglück auf dem Bodensee, das den Friedrichshafener Berufsfischer Gert Meichle und seinen Sohn Fritz fast das Leben gekostet hätte. Das Schiff war gekentert, Vater und Sohn trieben hilflos auf und neben ihrem Boot. Die Schilderungen ihres siebenstündigen Überlebenskampfes im sieben Grad kalten Bodensee hat die Menschen tief bewegt. In den Wochen vor Weihnachten hat Gert Meichle viele Briefe und Karten von Freunden und Bekannten bekommen, aber auch von völlig Unbekannten. Sie alle spenden Trost und Zuspruch: "Ihr Erlebnis auf dem See hat uns erschüttert. Man muss Sie beide bewundern, wie Sie durchgehalten haben und was Sie mitmachen mussten", schreibt ein Ehepaar aus Radolfzell. Andere wünschen Gert Meichle und seinem Sohn "Alles Gute und Zuversicht". Zu allen nimmt er Kontakt auf, sofern ein Absender vermerkt ist.

Fast allen Briefen liegt Bargeld bei, um wenigstens einen Teil des wirtschaftlichen Verlusts zu decken, den der Fischer bei dem Unfall erlitten hat. Auf etwa 25 000 Euro summiert sich die Schadenssumme an Boot und Ausrüstung. Eine Vollkaskoversicherung hat Meichle nicht, bei den geringen Fangerträgen sei die Police dafür nicht zu finanzieren. Auf große Resonanz ist die Spendeninitiative der Bodensee-Schule Friedrichshafen gestoßen, die der Lehrer Sándor Szmodis und Stephanie Wolf initiiert haben. Eine erste Tranche von 3000 Euro Spendengelder hat Gert Meichle schon bekommen. Auch Oberbürgermeister Andreas Brand hat sich beteiligt. Und es wird weiter fleißig gesammelt.

"Es beeindruckt mich sehr, dass so viele Leute Anteil nehmen. Das hätte ich nicht gedacht", sagt Gert Meichle im Gespräch mit dem SÜDKURIER, "vielen Dank an alle, die mir helfen und spenden." Überrascht war der 54-Jährige auch über einen Brief aus der Kaufland-Zentrale in Neckarsulm. "Meine Chefs haben mir im Dezember das doppelte Gehalt als Sonderzahlung überwiesen", sagt Meichle, der seit zweieinhalb Jahren in der Ravensburger Filiale 30 Stunden pro Woche hinter der Fischtheke steht, seit der See ihn und seine Familie nicht mehr ernähren kann. "Dass die das überhaupt mitgekriegt haben, da war ich baff." Geld, das er gut brauchen kann, denn sein Schiff "Wellenreiter" ist nach wie vor defekt und nicht einsatzbereit.

Einen Schreck hat Gert Meichle vor Weihnachten bekommen, als ihn ein Schreiben aus der Schweiz erreichte: eine Rechnung des Spitals Thurgau für den Rettungseinsatz von Uttwil zum Klinikum Kostanz – das sind keine 25 Kilometer – über die Gesamtsumme von 3612,35 Schweizer Franken (etwa 3363 Euro). "Da habe ich erst Mal geschluckt", erzählt Meichle. Das Geld hat er inzwischen überwiesen und bekommt es von der Berufsgenossenschaft und der Krankenkasse wieder erstattet. Der wirtschaftliche Schaden durch den Bootsunfall ist das eine, die körperlichen und psychologischen Folgen das andere. Sieben Stunden im eiskalten Bodensee zu treiben und auf Rettung zu hoffen ist ein Ereignis, das Gert Meichle so schnell nicht aus dem Kopf bekommt. "Ich kann fast keine Nacht durchschlafen. Ich mache mir Vorwürfe, dass ich meinen Sohn Fritz in Gefahr gebracht habe. Ich fahre wieder raus auf den See, vielleicht wird es dann besser."





Spendenkonto

Wer die Familie Meichle finanziell unterstützen möchte, kann das über ein Spendenkonto tun: Schulfirma der Bodenseeschule St. Martin e.V.; Sparkasse Bodensee (IBAN : DE 05 6905 0001 0024 6471 58, BIC : SOLADES1KNZ), Kennwort: Fischer Gert Meichle