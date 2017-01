Turngala in Friedrichshafener ZF-Arena: Es gibt noch Karten an Abendkasse

Unter dem Motto "Bodies and Beats" soll bei der Turngala am Dienstag, 3. Januar, ab 18.30 Uhr in der Friedrichshafener ZF-Arena eine beeindruckende Show geboten werden.

Akteure des Schwäbischen und des Badischen Turnerbunds wollen am Dienstagabend, 3. Januar, in der ZF-Arena eine einzigartige Mischung aus Sport, Musical, Theater und Varieté bieten. In der modernen Show treten nach einer Mitteilung des Friedrichshafener Stadtmarketings ab 18.30 Uhr Sportler, Artisten und Künstler aus Baden-Württemberg und aus der ganzen Welt auf. "An der Abendkasse sind noch rund 500 Karten erhältlich. Die Abendkasse an der ZF-Arena öffnet um 17 Uhr", berichtet Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer der Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH.

Dieses Mal steht die Tour, die noch bis 15. Januar dauert, unter dem Motto „Bodies and Beats“. Um die Anreise für die Zuschauer so angenehm wie möglich zu gestalten, wird laut Mitteilung ab 17 Uhr ein kostenloser Shuttle-Bus vom Parkplatz P 7 (Zirkusplatz) zur ZF-Arena angeboten. Nach Ende der Turngala bringt der Pendelbus die Zuschauer noch rund eine Stunde lang zurück zum Parkplatz P 7. Besucher der Turngala werden gebeten, nicht in den umliegenden Siedlungen oder beim Bodensee-Center zu parken, sondern den Ausweichparkplatz mit Bus-Shuttle zu nutzen.