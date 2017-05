Friedrichshafen Turngala des FC Kluftern: Kinder bringen Leben in die neue Halle

Bei der großen Nachwuchsturngala des FC Kluftern turnen die Jüngsten vor rund 200 Besuchern.

Die ganze Halle voller wuselnder Sportkinder und begeisterter Eltern: Das war am Samstag wieder die Turngala des FC Kluftern in der noch neuen Brunnisachhalle. Erstmals wieder seit drei Jahren, wie die Vereinsvorsitzende Maren Otten in ihrer Begrüßung betonte, konnten die Kinder des FC sich in eigener Schau dem Publikum präsentieren. Der Neubau der Halle hatte für die Unterbrechung gesorgt. Zur Einweihung gab es ja eine Eröffnungsveranstaltung, aber dieser Auftritt gehörte alleine den 250 Kindern der verschiedenen Abteilungen.

Gut 200 Zuschauer erlebten ein lebendiges, eineinhalbstündiges Programm, das eigentlich zwei Stunden dauern sollte. Aber alle Aktiven waren so diszipliniert bei der Sache, dass die Auftritte dem Zeitplan davon eilten – zumal eine Ehrung am Rande kürzer als erwartet ausfallen musste: Die Preise waren nicht da. Aber die Vorsitzende ließ es sich dennoch nicht nehmen, Amelie Egger und Alicia Zimmerman für zehnjährige Zugehörigkeit zur Jugendabteilung zu beglückwünschen.

Es folgte der bunte Reigen der Sportkinder, angefangen mit den fliegenden Mädchen von "Tramp+Fun" unter der Leitung von Tobias Gessler. Wie die Jungen zur Hocke am Kasten hingeführt werden, zeigten die Buben der ersten und zweiten Klasse unter Leitung von Walter Zacke – einschließlich spielerischer Auflockerungs- und Geschicklichkeitsübungen. Spielerisch zeigten sich die Kinder auch bei der Jonglage-Perfomance, angeleitet von Stefanie Cönning, die die Übungsleiterin Petra Reim-Bergmann vertrat: Bunte Bänder flogen durch die Luft, die vier Mädchen tanzten und tobten unter Beifall.

Einen Einblick in die Leichtathletik bot Sascha Fiesel mit einem Parcour für seine Gruppe, an dem die Kinder laufen und springen konnten, während andere sich im Speerwurf übten. So ging es durchs das ganze Programm: Ob beim Bodenturnen, am Minitramp oder beim Aerobic-Tanz, stets boten die Kleinen lebendigen Kindersport, der die ganze Breite des Angebots beim FC Klufterns darstellte. Am Ende zog die Vorsitzende das Finale sogar noch vor, weil die Eltern-Kind-Turngruppe noch gar nicht soweit war. Daher setzten die Kleinsten im Alter von einem bis drei Jahren dann den Schlusspunkt beim Spiel "Mama fang mich!"