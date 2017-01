Friedrichshafen Turngala begeistert in Friedrichshafen

Mit der Gala gab es eine hochklassige Sportveranstaltung in der gut gefüllten ZF-Arena zu sehen. Auch lokale Turngruppen von der TSG Ailingen und der Turnerschaft Friedrichshafen zeigten ihr Können.

Was für ein rasanter Beginn des Turnjahrs 2017! Die Gala des Schwäbischen und Badischen Turnerbunds, die alljährlich am Jahreswechsel im Ländle auf Tournee geht, sorgte auch in Friedrichshafen für Begeisterungsstürme. Die Zuschauer in der gut gefüllten ZF-Arena waren vom professionellen Mix aus Hochleistungssport, akrobatischen und modernen tänzerischen Ausdrucksformen unter dem diesjährigen Tourneemotto "Bodies and Beats" begeistert. Auch vom Tanz der Frauengruppe der Turnerschaft Friedrichshafen um Klara Schweizer, die schon seit mehr als 30 Jahren zusammen turnt, und von den 35 Mädchen und Jungen der Turnabteilung des TSG Ailingen, die an unterschiedlichen Geräten oder auf dem Boden eindrücklich demonstrierten, wie viel Spaß sportliche Betätigung gerade auch schon im Vorschul- und Grundschulalter machen kann – und dass man sich um den turnerischen Nachwuchs im Hafen keine Sorgen machen muss.

Die Grenzen zwischen Turnsport, Akrobatik und zirzensischer Kunst können durchaus fließend sein, auch das wurde ein ums andere Mal deutlich. Die Bezeichnung "Weltklasse" verdient die Handstandakrobatik von Alena Ershova, die ihre unglaublich anmutende Körperbeherrschung zu einem fantastischen Gesamtkunstwerk verschmelzen ließ. Als Meister einer fast surrealistischen Fantasieshow präsentierten sich auch die vier Jungs der "Atlantis Group". Lebenden Weltwundern gleich zauberten sie Visionen und akrobatische Skulpturen auf die Bühne. In die professionelle und das Zuschauerauge so umschmeichelnde hohe Kunst der rhythmischen Sportgymnastik – und das in einem sehenswerten Outfit – entführten Camilla Pfeffer, Judith Hauser und Karolina Raskina vom Nationalmannschaftszentrum Fellbach-Schmiden.

Tollkühne Männer aus Dänemark heizten die Stimmung an und wirbelten mit Flic-Flacs und Salti unterschiedlicher Ausführungen über die Airtrackbahn – mit dem dreifachen Salto vorwärts mit eineinhalb Schrauben als ultimativem Höhepunkt. Auch mit seiner körperlichen Behinderung ist er in der Lage, sensationelle sportliche Leistungen zu vollbringen, das bewies "Stix" Dergin Tokmak, der im Alter von acht Monaten an Kinderlähmung erkrankte und trotz der damit verbundenen Einschränkung mithilfe seiner Krücken zu einem Breakdancer der Extraklasse geworden ist. Dass er das Rhönrad wie kein Zweiter in der Artistenszene beherrscht, das bewies Weltmeister Marcel Schawo.

"Bodies and Beats" – dazu gehören auch Beatboxer "Robeat" mit seiner "Mundakrobatik", Sängerin Nadine Stockmann, nicht zuletzt natürlich die Performance Teams von STB und BTB. Eine Trampolinshow, wie man sie noch nie gesehen hat, präsentierten Sandro Beißwenger und Tom Schlagmüller vom TV Weingarten. Als im wahrsten Sinne des Wortes "aufgeblasene" Sumo-Boys sorgten sie dafür, dass im Publikum kein Auge trocken blieb. Die Turngala von STB und BTB hatte wirklich wieder viel zu bieten.

Tournee durchs Land

Im Rahmen der Turngala zeigen nationale und internationale Künstler, Akrobaten und Spitzensportler ihr Können. Die Tournee durch Baden-Württemberg begann am 27. Dezember 2016 und dauert noch bis 15. Januar. Das Motto der Gala lautet „Bodies and Beats“. Der Schwäbische und der Badische Turner-Bund richten diese Gala gemeinsam aus. Nach deren eigenen Darstellung werde in deren Rahmen das ganze Verbandsspektrum aus Turnen, Gymnastik und Sport in einer modernen Show präsentiert. Die Turngala vermittle die Faszination und die Schönheit vieler Sportarten, losgelöst von Wettkampfregeln. Neben der Präsentation eigener Akteure der Verbände ist es Ziel, auch Show-Höhepunkte mit international renommierten Künstlern zu zeigen. (dim)