Friedrichshafen Turbo-Einblick ins Handwerk bei Aktionstag an Claude-Dornier-Schule

Beim Aktionstag Handwerk an der Claude-Dornier-Schule in Friedrichshafen haben sich rund 110 Schüler über Ausbildungsberufe informiert. Die Schüler probierten sich in neun verschiedenen Bereichen aus. Das Selbstmachen und Selbstausprobieren stand im Mittelpunkt.

Friedrichshafen – Sorgfältig zieht Benjamin Grünberg den Hobel über das hölzerne Werkstück. Zug um Zug bearbeitet er das in der Werkbank eingespannte Ende des Klotzes, Holzspäne blättern ab. Langsam wird aus dem flachen Ende eine Spitze. Am Ende des Vormittags wird der Achtklässler der Gemeinschaftsschule Schreienesch einen überdimensionalen Holzstift in den Händen halten. Etwas selbst anzufassen, zu machen, zu erleben, das ist der Kern des Aktionstags Handwerksberufe der Claude-Dornier-Schule (CDS). Er soll die ewig aktuelle Frage junger Menschen beantworten: „Was soll ich nach der Schule machen?“. Einen handwerklichen Beruf ergreifen, ist die Antwort, die die Dornier-Schule geben möchte.

So wird am gestrigen Aktionstag geschraubt, geschliffen, gemauert, gemessen und gebaggert. Rund 110 Schüler aus dem Kreis wechseln Räder, prüfen Materialien und bearbeiten Metallteile . Von neun Ausbildungsberufen kann jeder zwei ausprobieren. Für viele Teilnehmer ist es der Erstkontakt mit einem fremden Beruf. Nicht so für Raffaele Rullo von der Gemeinschaftschule Markdorf, der einen Mauerstein auf den anderen setzt: „Mein Vater ist Maurer, das kenne ich“, so Rullo, der noch in einen ganz anderen Beruf schnuppert: „Ich teste Friseur, da habe ich keine Erfahrung.“ Dieser Beruf interessiert auch Jasmin Böhm, ebenfalls in Markdorf in der achten Klasse. Auf etwa ein Viertel schätzt CDS-Studiendirektor Bernhard Nißen den Mädchenanteil am von ihm organisierten Tag. Diese hätten laut Nissen auch am Beruf des Kfz-Mechatroniker größeres Interesse. In der Lehr-Autowerkstatt tummeln sich ohnehin viele Schüler, keine Fachrichtung hat am Aktionstag mehr Anmeldungen.

Unter den Schraubern ist Ludwig-Dürr-Realschüler Thomas Wilhelm. Er hatte schon zwei Praktika in Werkstätten, sagt jedoch: "Ich möchte mich zwar mit Technischem beschäftigen, aber lieber studieren." Dass Schulabgänger lieber an die Uni streben, ist eines der Probleme des Handwerks. "Wir haben nur Sorgenkinder", sagt Nißen mit Blick auf schwach nachgefragte Berufe, "vor allem die Fleischer und Fleischereiverkäufer sind eines." Am Aktionstag stehen die Schüler aber Schlange beim Fleischerhandwerk – als die zuvor hergestellten Saiten verteilt werden.

Aktionstag Handwerk

"Es gibt ein großes Nachwuchsproblem, auch auf Führungsebene, wo sich gutes Geld verdienen lässt", sagt Bernhard Nißen, CDS-Studiendirektor über den Fachkräftemangel im Handwerk. Dagegen soll der nun schon mehrere Jahre ausgetragene Aktionstag etwas unternehmen und bei den Gemeinschafts-, Real- und Werkrealschülern Lust auf die entsprechenden Berufe wecken. Zudem sollen laut Nißen die begleitenden Lehrkräfte auf die Angebote der Handwerksberufe aufmerksam gemacht werden.