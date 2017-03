Friedrichshafen Türen auf für alle Christen: Katholiken und Protestanten feiern Gottesdienst

Die Nikolauskirche ist am Sonntagabend beim Ökumenischen Versöhnungsgottesdienst gut besucht. Zeitzeugen berichten von bewegenden Erlebnissen.

Friedrichshafen – Wie lange ist es her, dass man von „Wüstgläubigen“ redete, wenn Katholiken über Protestanten lästerten, dass katholische Christen allzu gerne am Karfreitag ihre Wohnung tapezierten, um damit die evangelischen Nachbarn zu ärgern? Vielleicht ein, zwei Generationen. Und in anderen Regionen, in denen sich die konfessionellen Mehrheitsverhältnisse spiegelbildlich darstellten, war es genau anders herum. „Was haben wir einander angetan?“ Unter diesem Motto stand der ökumenische Versöhnungsgottesdienst, der im Rahmen des 500. Reformationsjubiläums am Sonntagabend in der gut gefüllten Nikolauskirche gefeiert wurde.

Verstörende Orgelklänge. Ohrenbetäubende Geräusche am Rande der physischen Schmerzgrenze, die nur nach und nach in sanftere Sphären und ruhigeres Fahrwasser überleiten. Mit Oliver Messiaens „Apparition de l’eglise eternelle“ setzt Kantor Nikolai Gersak den stimmigen musikalischen Auftakt. „Paritätisch“ besetzt ist der Altarraum im katholischen Gotteshaus: Pfarrer Bernd Herbinger, Codekan Gottfried Claß, Vikar Jan Eike Welchering, Pfarrer Hannes Bauer. Eine wesentliche Rolle spielen an diesen bemerkenswerten Abend aber auch Zeitzeugen beider Seiten, deren leidvollen Erlebnisse teilweise selbst, teilweise stellvertretend verlesen werden.

Elisabeth Rostan erzählt von Zeiten, als in den 1950ern der Nordflügel der Pestalozzischule vom restlichen Schulgebäude durch eine massive Bretterwand abgetrennt war. Warum? Evangelische Mädchen und Jungen wurden getrennt unterrichtet, hatten einen eigenen Eingang, auch andere Pausenzeiten. Kontakt zu den gleichaltrigen katholischen Kindern? Praktisch unmöglich. Fast zum Schmunzeln ist die „Mutprobe“ von Elisabeth Rostans Klassenkameradin Hanne Braun, die es wagte, klopfenden Herzens das Mädchenklo auf der katholischen Seite zu benutzen.

Bezeichnend auch die Reaktion des legendären katholischen Stadtpfarrers Valtentin Mohr, der einem ihm gut bekannten Gemeindemitglied wütend mit der Exkommunikation gedroht haben soll, als dieser die Möglichkeit einer evangelischen Trauung mit seiner Verlobten angedeutet habe. Durchaus positiv dagegen die Erfahrung des gemischt-konfessionellen Ehepaars Rechsteiner aus Schnetzenhausen, das 1968 geheiratet hat. „Wir wurden von Anfang an nett aufgenommen“, sagt Kathy Rechsteiner. Dass sie als Protestantin vertretungsweise den Orgeldienst in der katholischen Kirche übernommen hat und sich seit Jahrzehnten im Kirchenchor der Peter und Paul Gemeinde wohlfühlt, das spricht Bände.

„Zum ersten Mal in der 500-jährigen Geschichte wird ein Reformationsjubiläum ganz in ökumenischem Geist begangen. Auch hier in Friedrichshafen“, betont Gottfried Claß und spricht von einem „historischen“ Ereignis. „Wo Christen, wo Kirchen freimütig zu ihrer Schuld stehen, da hat der Heilige Geist freie Bahn. Wir können für dieses Geschenk der ökumenischen Annäherung und Gemeinschaft nicht dankbar genug sein“, sagt er. „Zu allererst sind wir nicht Katholiken oder Protestanten, sondern Christen“, sagt auch Bernd Herbinger. Das vor dem Altar liegende Kreuz wird als Symbol der Versöhnung auf dem Altar aufgerichtet. Das Vater Unser wird gebetet. Zum Abschluss erklingt aus katholischen und evangelischen Kehlen das gemeinsame „Großer Gott, wir loben Dich.“

Anekdote

Nach dem Krieg hatten wir ja überall Hühner- und Hasenställe in den Hinterhöfen, und die Frauen sind jeden Morgen zum Hühner- und Hasenfutterholen gegangen. An diesem Tag hat es besonders schönen Löwenzahn an der Canisiuskirche gegeben. Die Frauen haben eifrig Löwenzahn gezupft. Da ist mit einem Mal das Fenster von Stadtpfarrer Mohrs Wohnung aufgegangen und die Pfarrhaushälterin hat gerufen: „Also Sie, Frau Maierle, Sie sind doch evangelisch. Sie könnten doch ihr Hasenfutter auch drüben am evangelischen Gemeindehaus holen und das hier den katholischen Frauen überlassen!“ Da hat die Frau seelenruhig weitergezupft und gesagt: „Ach, wissen Sie, das ist meinen Hasen egal, ob sie ein evangelisches oder ein katholisches Hasenfutter fressen.“Überliefert von Klara Schultheiß