Friedrichshafen Trotz DVB-T-Umstellung bleibt kein TV-Bildschirm in Friedrichshafen schwarz

Die DVB-T-Umstellung hat für den Fernsehempfang in Friedrichshafen keine Auswirkungen Anders wird das, wenn hier am 1. Juni der analoge Kabelempfang endet.

Die Verbreitung von TV-Signalen über DVB-T wird am kommenden Mittwoch in Teilen Deutschlands eingestellt und auf den neuen Standard DVB-T2 umgestellt. Werden deswegen Bildschirme in Friedrichshafen schwarz bleiben? Nein, kein einziger. Denn die Umstellung findet hier erst frühestens nächstes Jahr statt. Und selbst dann: "Rein über DVB-T empfangen hier vielleicht ein Prozent der Leute Fernsehen", schätzt der Häfler Elektrofachmann Alexander Hajnek. Das hat einen guten Grund. Über DVB-T, also über Zimmer- oder Dachantenne, kann man hier nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk empfangen. "Daran wird sich auch nach der Umstellung nichts ändern", so Hajnek. Wer das Nischenprodukt weiter empfangen will, muss dann rund 70 Euro für ein neues Empfangsgerät investieren. Jeder, der hier in der Region private Sender wie RTL oder Sat.1 empfangen kann, kann sich jedenfalls gewiss sein, dass ihn das alles nicht betrifft.

Anders ist es mit einer anderen TV-Umstellung, die am 1. Juni ansteht. Hier wird das analoge Kabelsignal abgestellt. "Davon sind deutlich mehr Menschen betroffen, etwa solche, die Geräte mit Röhrenbildschirm oder ältere Flachbildschirme haben", so Hajnek. Erkennen kann man das analoge Signal vor allem am schlechteren Bild und daran, dass man nur etwa 25 Kanäle empfängt. Warum abgeschaltet wird, erklärt Helge Buchheister von Kabelanbieter Unitymedia: "Durch die Abschaltung des analogen TV-Angebots werden Frequenzen freigeschaufelt, die künftig für die Einführung zusätzlicher Angebote genutzt werden können", so der Firmensprecher. Nach seinen Zahlen sieht noch jeder zehnte Kabelnutzer analog fern. Wer davon betroffen ist, muss sich ebenfalls ein neues, digitales Empfangsgerät zulegen. Fachmann Hajnek spricht auch hier von Kosten ab etwa 70 Euro. Nicht umstellen muss man dagegen den Kabel-Empfangsvertrag, in ihm ist schon jetzt in jedem Fall der digitale Empfang mit abgedeckt. Wer ihn schon bezieht, dem bringt die Abschaltung erstmal wenig: Direkt zum 1. Juni wird es nämlich keine neuen Programme geben.