Friedrichshafen Trio Widmann/Huber/Steymann bringt die Gelassenheit ins Amicus

Der Verein JazzPort Friedrichshafen hat im Rahmen der Konzertreihe "JAZZamDonnerstag" das Trio in Widmann/Huber/Steymann in die Food-Bar Amicus geholt. Lohnenswert!

Die Jazzmusikszene ist eine ganz besondere, denn Jazz ist nicht nur Musik, Jazz ist weitaus mehr. Der US-amerikanische Jazztrompeter, Bandleader und Komponist William Lester Bowie sagte über den Jazz: "Jazz ist weder ein spezielles Repertoire, noch eine akademische Übung, sondern eine Lebensform." Im herbstlich stimmungsvollen Ambiente der Food-Bar Amicus im Fallenbrunnen spielte am Donnerstag das Jazz-Trio Widmann, Huber und Steymann. William Widmann entlockte dabei dem Schlagzeug und den Percussions kraftvolle Klänge. Frank Steymann spielte das Piano mit greifbarer Intensität und Michael Huber schenkte den Zuhörern mit seiner Posaune eine geheimnisvolle Lebendigkeit, die nur dem Jazz innewohnt. Es war nicht zu überhören, dass diese drei Künstler den Jazz leben.

In der Jazz-Szene Bodensee-Allgäu-Oberschwaben sind die drei Musiker bekannte Größen. Sie haben sich auf Improvisation und Interaktion ihrer Instrumente spezialisiert und man hörte ganz genau heraus, in welcher natürlichen Harmonie das Trio zusammen spielte. Posaunendominanz wurde untermalt von Schlagzeug und Pianoeinflüssen. Wenn die Posaune schwieg, verbanden sich Schlagzeug und Piano in einem Strom aus jazzigen Klangformationen. So begeisterten Widmann, Huber und Steymann ihr Publikum. Das Trio erschuf bei den Zuhörern den Zustand einer musikalischen Gelassenheit, wie nur der pure Jazz ihn hervorbringen kann, der tief aus dem Herzen entspringt. Jazz lässt sich nicht einordnen oder festlegen, er begeistert jung und alt gleichermaßen – oder eben nicht. Jazz trifft immer einen Nerv! Entweder man liebt ihn – oder eben nicht.

Im Gastraum des Amicus herrschte nach der Pause unter den Zuhörern eine entspannte Stimmung, aber es war auch eine erwartungsvolle Haltung festzustellen. Denn jedes neue Stück, dass die Musiker an diesem Abend spielten, legte auch einen Teil des Geheimnisses offen, dass der Jazz nur "Noten-Häppchen-Weise" bereit war preiszugeben. Doch meint man nun, man hätte den Jazz verstanden, wird man wohl jedes Mal von Erstaunen überwältigt, weil diese Musik Eigenheiten birgt, mit denen man nicht gerechnet hat, jedoch immer wieder aufs Neue konfrontiert wird. Widmann, Huber und Steymann verliehen der Kunstform des Jazz an diesem Abend ihren musikalischen Charakter, der nach jedem Stück von Applaus gekrönt wurde.