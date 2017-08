Friedrichshafen Trio "Gruberich": Publikum im kleinen Zelt ist begeistert

Mit Hackbrett, Harfe, Cello und Harmonika: Das Trio "Gruberich" im kleinen Zelt beim Kulturufer ist eine Entdeckung.

Um es gleich vorweg zu sagen: Gruberich ist weit mehr, als der scherzhafte Name ahnen lässt, nachempfunden dem Namen Alberichs, König der Elfen und Zwerge in der germanischen Mythologie. Gruberich bekennt sich zum bajuwarischen Kosmos, zu Hackbrett und steirischer Harmonika, und ist doch auch weit mehr als das: Gruberich ist eine Entdeckung. Elfengleich trat das Trio am Freitagabend aus dem Bühnennebel im kleinen Zelt: Harfenistin Sabine Gruber-Heberlein und Cellistin Maria Friedrich (dem -"rich" in "Gruberich") weiß gewandet, dazwischen Thomas Gruber im Frack mit Schwalbenschwanz, die Haare elektrisiert bis in die Spitzen. Und dann legten sie los: groovig, schräg, experimentell. Im schneidenden Rhythmus eines argentinischen Tangos, im Taumel eines französischen Musette-Walzers, manchmal auch kraftvoll rockig, und dazwischen darf's ein "Zwiefacher" sein, wie man in Bayern einen vertrackten Taktwechsler nennt. Dann wiederum umwehen zärtlich-silbrige Töne die Zuhörer – poetische Klänge aus dem wilden Alpinistan. Die meisten Stücke stammen aus der Feder von Thomas Gruber, der seine Ziehharmonika "Ziach" nennt und damit ein eindeutiges Bekenntnis ablegt, wo seine musikalischen Wurzeln zu verorten sind: in der Volksmusik.

Nun hat Volksmusik ein ramponiertes Image, seit Fernsehen und Unterhaltungsindustrie sie zu trachtenseligem Geschunkel und Weihefestspielen des schlechten Geschmacks gemacht haben. Die Versuche sind vielfältig, ihr neue Authentizität zu geben. Der Südtiroler Herbert Pixner etwa verbindet das Alpenländische mit Hörgewohnheiten aus Rock und Jazz und füllt damit große Konzertsäle. Auch die Freisinger Gruppe "Luz amoi" breitet im Volkstümlichen einen beachtlichen Zitatenkatalog aus. Immer spielt die steirische Harmonika dabei eine zentrale Rolle. Doch keiner der "Revolutionäre" streckt ihre Fühler so weit in die Musiken der Welt wie Gruberich. Und bringt daraus Klanggemälde von solchem Zauber hervor. Dazu braucht es Musiker, von denen ein(e) jede(r) Meister seines Instruments ist. Die preisgekrönte Maria Friedrich, die bei den Münchner Symphonikern spielt – aber eigentlich "Heavy Met'lerin" ist, wie Thomas Gruber verrät: "Ja, die Maria!!" – lässt ihr Cello krachen und schnarren, nur um danach wieder eine warme Klanglandschaft zu durchwandern. Sabine Gruber-Heberlein entlockt der Harfe mal sphärische Klänge, mal schräge Slides. Und Thomas Gruber, der zwischen Hackbrett und Harmonika unterwegs ist, hat Finger wie eine Nähmaschine. Beim "Fichten Tango" und bei den "Tänzen aus Rußbach" kann man der explosiven Fahrt über Knöpfe und Saiten längst nicht mehr folgen, "ganze Wirtshausbänke werden da zerschlagen", verrät er, und aus dem Holz werde wieder "a Ziach, a Harf' und a Cello" gemacht.

Auch das Publikum im kleinen Zelt darf stampfen, steppen, kreischen. "Jetzt brauchen wir Ihren Groove, wir wissen, Sie sind alle Naturtalente", ruft Gruber, als er beim "Telegramm Buenos Aires" zum Mitmachen auffordert. Und dann sind da noch Stücke wie "Laraina", das Tauflied für die Tochter, der "Sternenwalzer" von Yann Dour in einem exzellenten Arrangement und Astor Piazollas tiefmelancholischer Walzer "Oblivion" – jeder Ton fein ziseliert und im Zusammenspiel federleicht. Gruberich verbindet Weltläufigkeit mit der Innigkeit der Stubenmusi – und das Publikum ist aus dem Häuschen. Da bleibt nur zu hoffen, dass sich das Trio konzertant bald wieder über die Grenzen des Freistaats hinaus bewegt. Größte Hörempfehlung!