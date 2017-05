vor 2 Stunden SK Friedrichshafen Trickdiebstahl in Boutique: 300 Euro gestohlen

Trickdiebe haben in einer Boutique in der Friedrichshafener Altstadt rund 300 Euro Bargeld gestohlen. Eine Verkäuferin wurde hierzu in ein Beratungsgespräch verwickelt, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.