Friedrichshafen Traube-Areal: Geplanter Neubau stößt auf Widerstand

Alle Fraktionen im Ortschaftsrat wünschen sich ein Gebäude, das besser an die Umgebung angepasst ist. Am Donnerstag werden die Pläne vorgestellt.

Friedrichshafen – Es geht um Klufterns gefühlte Mitte und geschichtlichen Ursprung: um die Kirche St. Gangolf und ihre Umgebung. Modern sollen neue Gebäude hier sein nach Ansicht des Klufterner Ortschaftsrats, Sichtachsen auf die Barockkirche erlauben und die Gangolfstraße zu einer Art Flanierstraße weiterentwickeln. "Wir wollen eine diesem sensiblen Ort angemessene Bebauung", fasst Bernd Caesar von der SPD zusammen. Der vorgesehene Neubau lasse sich damit nicht vereinbaren, da sind sich alle Fraktionen im Ortschaftsrat einig.

Auf dem Grundstück plant die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen (SWG) einen dreigeschossigen Bau für Gewerbe und sieben Wohnungen. Er soll knapp dreizehneinhalb Meter hoch werden und direkt an die Straße angrenzen. Der Plan sieht eine flächige Klinkerfassade vor.

Der Entwurf liegt den Räten vor, am Donnerstag wird er erstmals öffentlich vorgestellt. Kritik gibt es von allen Seiten. "Der Kasten ist mindestens zwei Meter zu hoch", sagt Wolfgang Jägle von der CDU. Von der Markdorfer Straße aus sei dann nur noch der oberste Teil des Kirchturms zu sehen. "Ein Neubau sollte die Sicht auf die Kirche vom Scharfen Eck aus erhalten", sagt Caesar. "Die Kirche ist das einzige Wahrzeichen hier im Ort." Alle Fraktionen wünschen etwas Abstand zur Straße. "Eine Gestaltung der Gangolfstraße etwa mit Bäumen ist sonst nicht mehr möglich", sagt Walter Zacke von der Bürgerliste Pro Kluftern. Auch die Fassadengestaltung könnte sich nach Ansicht der Räte besser in die Umgebung einpassen. Die vorgeschlagene Version erinnere eher an die 80er Jahre als an moderne Architektur. "Wir wollen keine romantisierende Altbaugestaltung, sondern gern etwas Modernes. Aber es soll den Platz richtig abrunden", sagt Peter Schwarzott von den Freien Wählern.

Bisher prägt den Ort vor allem die Barockkirche St. Gangolf. Schon 1474 zu Ehren Marias und des heiligen Gangolfs geweiht, hat sie heute noch die barocke Gestalt ihrer Erweiterung von 1627. Ende des 17. Jahrhunderts wurde der Turm mit der Zwiebelhaube fertig. Im Inneren beeindrucken ein prachtvoller Hochaltar, Heiligenfiguren, Wandgemälde und eine Orgel von 1860. Seit 1974 ergänzt ein zeltförmiges Kirchenschiff die alte Kirche – eine gelungene Symbiose aus alt und neu, urteilt der Ortschaftsrat.

"Wir haben uns vor sieben Jahren gefreut, dass die SWG eingestiegen ist", sagt Caesar. Die Räte rechneten damit, dass die städtische Gesellschaft das Ziel der Stadt verfolge, die Gangolfstraße aufzuwerten. "Der erste Entwurf sah eine Höhe von zehn Metern vor mit einem Flachdach, den hat aber das Denkmalschutzamt nicht genehmigt", sagt Jägle. Auch Entwürfe, die die Räte vor zwei Jahren gesehen hätten, seien niedriger gewesen als der jetzige. Den können sie so nicht akzeptieren. "Der Kernbereich erfährt nicht die Aufwertung, die wir uns versprochen haben," sagt Schwarzott.

Jetzt hoffen die Räte auf die Kompromissbereitschaft bei der SWG: "Jeder Bauherr muss damit rechnen, dass er auch fortgeschrittene Planungen überarbeiten muss", sagt Zacke. Sie haben selbst Ideen gesammelt: durchbrochene Fassaden, Satteldächer, die Durchblicke zulassen, die Aufnahme der L-Form der alten "Traube" oder zwei Häuser statt einem. "Die Geschmäcker sind verschieden, aber hier fehlt die Auseinandersetzung, was wirklich an diesen Ort passt", sagt Schwarzott. Als letzte Instanz könnte sich bei einem Bauvorhaben an so sensiblem Ort der Gemeinderat einschalten.

Entwurf