Friedrichshafen Torpedofund vor Friedrichshafen-Seemoos

Vor Friedrichshafen-Seemoos wurde ein Torpedo entdeckt und am Mittwochnachmittag aus dem Bodensee geborgen.

Der nicht scharfe Torpedo war offenbar während des Zweiten Weltkriegs beim Kalibrieren/Einschießen verloren gegangen und lag seither auf dem Seeboden. Das tief im Schlamm steckende Geschoss fiel im Rahmen einer routinemäßigen Absuche von Polizei und Kampfmittelbeseitigungsdienst auf.



Bevor der in der Verlängerung der Slipanlage vor Seemoos liegende Torpedo an Land gezogen werden konnte, musste er mit Spezialgeräten vom Schlick befreit und rund einen Kilometer weit in Richtung Seeufer bewegt werden.