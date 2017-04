Friedrichshafen Tolles Seifenkistenrennen im Uferpark

Zahlreiche Zuschauer wollten am Sonntag sehen, wie Jugendliche in ihren selbst gebastelten Seifenkistenrennen einen abschüssigen Weg im Uferpark bewältigen.

Mit Tempo den Weg runter rattern, dann schwungvoll um die Kurve und ruhmvoll am Publikum vorbei durchs Ziel: So hatte David Hildebrand sich das vorgestellt, als er in die Seifenkiste der Realschule Ailingen stieg – am Sonntag beim Seifenkistenrennen, das das Zeppelin Museum zum Tag der offenen Tür an der Uferpromenade im Rahmen des Verkaufssonntags veranstaltete. Fünf Rennwagen standen am Start, während sich 150 Zuschauer am Weg versammelten. Es waren durchweg Eigenbauten: zwei von privaten Teilnehmern, während drei Wagen an der Realschule Ailingen von Schülern gebastelt worden waren. Den leichten Abhang von der Friedrichstraße zur Uferpromenade herunter hatte David Hildebrand vor sich, als er an vierter Stelle auf der 100 Meter langen Strecke auf das Startsignal wartete, das Miriam Fuggenthaler als Bildungsleiterin des Museums geben sollte. Zeitnehmerin unten war ihre Kollegin Linda Kunnen. Zwei Mal konnte der Schüler die Strecke fahren, wie alle anderen auch. Daraus ergab sich dann der Zeitwert, der einen Siegertitel ergeben sollte.

Ansonsten bewertete die Jury aus dem Leiter der Wissenswerkstatt, Robert Vöhringer, und Torsten Frank sowie Etienne Puddel von der Daimler AG auch die Originalität der Kisten und ihre Stromlinienform. Schließlich stand diese Ausstellung im Zeppelin Museum Pate für das Seifenkistenrennen. So war's geplant. Doch es kam anders – auch für den rasenden Schüler David. Als der sich dem Ende der Strecke näherte und um die Kurve wollte, da versagte die so sorgfältig ausgetüftelte Lenkung. David rauschte in die Strohballen. Seifenkiste hin, Ende einer Rennfahrt.

Auch die Veranstalter planten um. Museumsleiterin Claudia Emmert vergab einen neuen Preis: einen auch für die Gruppenarbeit an der Ailinger Realschule. In der Musikmuschel an der Uferpromenade überreichte Claudia Emmert Urkunden und als Preis eine Besichtigung der Zeppelin-Werft an Mischa Kaibach für die schnellste Seifenkiste sowie an Quentin und Nikita Gramm für den "Silberpfeil" als originellstes Fahrzeug. Die Gruppenpreise gingen an David, Kerem, Ali, Julian, Julia, Anja, Max, Dominik, Jeremy, Yanick, Anil.