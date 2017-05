Friedrichshafen Tischmesse der Fachkräfteallianz: Flüchtlinge informieren sich über Arbeitsmarkt

Zu einer Tischmesse lud die Fachkräfteallianz Baden-Württemberg, an der sich zahlreiche geflüchtete Menschen über ihre Chancen am Arbeitsmarkt informierten. Rund ein Dutzend Arbeitgeber und Zeitarbeitsfirmen stellten ihre Betriebe vor und beantworteten Fragen über Ausbildung und Anforderungen für Mitarbeiter.

Deutsche Sprachkenntnisse sind die entscheidenden Voraussetzungen für alle Arten von Beschäftigungsverhältnissen in Deutschland. Dies ist die wichtigste Erkenntnis aus der Tischmesse zur Gewinnung von geflüchteten Menschen "Wege in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für Geflüchtete", die am Dienstagnachmittag von 14 bis 18 Uhr in der Aula der Hugo-Eckener-Schule stattfand. Eingeladen hatte die Fachkräfteallianz Bodensee-Oberschwaben. Die Agentur für Arbeit, das Jobcenter Bodenseekreis, das Amt für Migration und Integration Bodenseekreis, die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben, die Handwerkskammer, CJD Bodensee Oberschwaben und Südwestmetall waren mit Fachleuten vertreten, die für alle Fragen rund um das Thema Arbeit und Ausbildung zur Verfügung standen.

Rund ein Dutzend Arbeitgeber sowie mehrere Zeitarbeitsfirmen folgten der Einladung, um an ihren Informationsständen Auskünfte über die Betriebe, die Berufe und die Anforderungen an Mitarbeiter zu geben.

Trotz der Hitze herrschte reges Interesse. Vor allem junge Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern nutzten die Gelegenheit, auszuloten wie ihre persönlichen Chancen auf einen Arbeitsplatz sind. Viele kamen in Begleitung von ehrenamtlichen Helfern. Das Thema Sprachkenntnisse stand an erster Stelle bei allen Gesprächen. Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprache (GER) sieht Stufen von A1 bis C2 vor, die meisten Geflüchteten erwerben in den Integrationskursen das Niveau B1, was in etwa den sprachlichen Anforderungen in Alltagssituationen entspricht. Für die erfolgreiche Bewältigung einer Berufsausbildung und die damit verbundene Berufsschule ist jedoch mindestens B2 erforderlich.

Sonja Müller von CJD berichtete, dass zurzeit spezifische Sprachkurse entwickelt würden, die ab September für technische, kaufmännische und Pflegeberufe angeboten werden. Sie betonte, wie wichtig das Zusammenspiel mit den Betrieben sei, denn nur sie könnten in Praktika beurteilen, was bei den einzelnen noch fehle. Einstiegsqualifizierungen heißen diese Praktika und sie dauern sechs Monate oder ein Jahr.

Duldung – Gestattung – Erlaubnis heißen die Stufen vom Abwarten bis zur Arbeitserlaubnis. Sonja Müller berichtete von einer jungen Frau, die das Sprachniveau C1 erwerben möchte und dafür an der Uni Konstanz einen Sprachkurs belegen kann. Allerdings benötigt sie dazu eine Genehmigung für einen Tagesaufenthalt in der Stadt auf der anderen Seeseite. Joachim Schlichtig ist Berufsberater bei der Bundesagentur für Arbeit. 360 Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland. Dreimal an diesem Nachmittag hielt er einen Vortrag über das dreijährige duale Ausbildungssystem. Die meisten Herkunftsländer der Geflüchteten kennen keine entsprechenden Ausbildungen. Schlichtig hielt Formulare bereit, in die sich diejenigen eintragen konnten, die einen persönlichen Beratungstermin wünschen. Das Interesse war groß, denn ein Ausbildungsvertrag schützt vor Abschiebung.

Alle vertretenen Berater und Unternehmen zeigten sich überaus engagiert, um den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Denen der geflüchteten Menschen einerseits und denen des Arbeitsmarktes andererseits. Sie trafen auf Menschen, die viel lernen wollen und müssen.