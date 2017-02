Friedrichshafen Tipps für einfache und günstige Fasnet-Kostüme

Vorschläge zum selber basteln und schneidern der Friedrichshafener Lokalredaktion des SÜDKURIER

Friedrichshafen – Genau in einer Woche ist es wieder soweit: Es ist Gumpiger Donnerstag. Höchste Zeit also, sich eine passende Verkleidung auszudenken. Wie man schnell, einfach und günstig zu einem Kostüm kommt, zeigen wir auf dieser Seite.

Besonders angesagt ist in diesem Jahr das Einhorn-Kostüm. In zahlreichen Varianten bieten Online-Händler, aber auch das Häfler Spielwarengeschäft Schinacher, diese Verkleidung an. Für diejenigen, die sich spontan für das magische Wesen als Kostüm entscheiden, haben wir noch einen Tipp: Mit nur etwa 5 Euro Aufwand kann ein entzückender Einhorn-Haarreif selbst gebastelt werden. „Aus Filz können Ohren und Horn geformt werden, dann noch ein paar Blumen und mit Draht sowie Pfeifenputzern kann alles am Haarreif befestigt werden“, erklärt SÜDKURIER-Redakteurin Sabine Wienrich. Sie selbst habe diese Kopfverkleidung für ihre Kinder gemacht. Die Artikel gebe es in jedem Bastelladen zu kaufen.

Mit Selbstmach-Trends hat auch Petra Joos von Stoff Mink in der Häfler Charlottenstraße Erfahrung. Dieses Jahr ganz beliebt: Zwerge und Co. „Da gibt es zwei Varianten, eine günstigere und eine hochwertigere“, so Joos. Entweder schneidet man sich die Kostümteile aus Filz zurecht oder, als teurere Alternative, aus Walkstoff. Teurer ist relativ: Mehr als 15 Euro kostet der benötigte Stoff kaum. Noch günstiger kommt ein Dauerbrenner: Hexenröcke. „Da gibt es jedes Jahr aufs Neue eine Nachfrage, besonders auch bei jungen Leuten“, so Joos. 8 bis 13 Euro kostet das Material hier je nach den Vorstellungen des Narren. „Und das können auch absolute Nähanfänger hinkriegen, teilweise kann man es sogar ganz ohne Säume hinbekommen“, macht Joos handwerklich weniger Begabten Mut. Und „selbst wenn es ein bisschen fransig oder schief wird, so sind Hexen eben, dann passt es immerhin zur krummen Hexennase“, scherzt Joos. Jede Fasnet aufs Neue würde auch Tüll für Röcke nachgefragt oder flauschiger Stoff, um Fellkostüme zu nähen.