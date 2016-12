Friedrichshafen Time to say goodbye

Time to say goodbye

Zum Jahreswechsel gibt SÜDKURIER-Mitarbeiterin Susann Ganzert in der Rubrik Se(e)ziert einen letzten kurzen Nachruf auf das Jahr 2016.

Vor Wochen las ich ein Interview mit einem Historiker, der sagte, dass 2016 ein richtig schwarzes Jahr sei. Vor allem, weil so viel wichtige Leute gestorben sind. Dank diverser Suchmaschinen verschaffte ich mir einen Überblick und erschrak, von wie vielen der als wichtig eingestuften und nun toten Menschen ich noch nie gehört hatte und wie viele prominente Tote es in diesem Jahr tatsächlich gab.

David Bowie, Peter Lustig, Roger Willemsen, Westerwelle, Genscher, Scheel, Roger Cicero, der Sänger Prince, Muhamad Ali, Hamburgs Ex-Bürgermeister Voscherau, Bud Spencer, Götz George, Radprofi Rudi Altig oder Schauspieler Manfred Krug.

Gerade letzteren vermisse ich sehr und nicht nur, weil die ARD ihm, so wie anderen „Guten“, einen Brennpunkt widmete und sein Schaffen und Wirken Revue passieren ließ. Manfred Krug war ein Herzensguter und Unbequemer. Ja, diese Kombination ist möglich. Es gibt genügend Menschen, die das unter Beweis stellen. Die einen sagen, Manfred Krug war ein guter Mime, die anderen sprechen ihm das ab. Denn er sagte ja selbst von sich, dass er nur sich selbst spielen könne.

Manche der in diesem Jahr Verstorbenen begleiten mich zum Teil seit Jahrzehnten durchs Leben. Krugs Schauspielerei und seine Ausreise aus der DDR aus Protest gegen die Wolf-Biermann-Ausbürgerung sorgten für viel Diskussion unter uns Ostberliner Halbwüchsigen.

Oder Muhammad Ali, alias Cassius Marcellus Clay Jr., der sensationelle drei Mal unumstrittener Boxweltmeister wurde, ein Schwergewicht im Ring und im Sport des 20. Jahrhunderts. Er lehnte den Vietnamkrieg ab und trat für die Emanzipation der Afroamerikaner ein. Noch heute kriege ich Gänsehaut in Erinnerung an den Moment, als er, am Ende seiner Kräfte, 2012 das Olympische Feuer in London anzündete.

Die Musik von David Bowie, der lustige Umwelt-Peter im Fernseh-Wohnwagen, der aristokratische Voscherau und die zwölf Worte von Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager Botschaft im Sommer 1989: „Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise genehmigt wurde.“ Die letzten Worte gingen im Jubel unter.

Den vielen Flüchtlingen, die sich dieses Jahr auf den Weg in eine bessere Zukunft machten, genehmigte keiner die Ausreise. Für sie war 2016 kein gutes Jahr, es war sogar das tödlichste. Allein bis Anfang November starben nach offiziellen Angaben 4200 Menschen auf dem Meer, so viele wie nie zuvor. Nur selten wissen wir etwas über diese Toten. Gedenken wir auch ihrer am Ende dieses Jahres und der vielen Menschen in diesem Land, die starben, ohne dass man auf sie einen Nachruf verfasste.

Manche sagen, Schaltjahre stehen unter einem ganz besonderen Stern, und schieben verschiedene Begebenheiten auf diese Konstellation. Morgen beginnt ein neues Jahr – hoffen wir, dass es weniger traurige Momente gibt als im heute zu Ende gehenden.