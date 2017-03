Friedrichshafen Tierschutzverein hofft auf mehr Anerkennung

Friedrichshafen wählt: Anne Juhre bietet dem künftigen Oberbürgermeister einen Besuch im Tierheim an

Friedrichshafen (lip) "Wir erfüllen eine öffentliche Aufgabe, das heißt der Oberbürgermeister muss mit uns zusammenarbeiten", sagt Anne Juhre, Stellvertretende Vorsitzende des Friedrichshafener Tierschutzvereins. An dieser Tatsache lasse sich nichts ändern, ergänzt sie. Umso wichtiger ist es für Juhre und die weiteren Mitglieder des Tierschutzvereins, dass sie Beachtung erfahren. "Wir haben eine Aufgabe, die nicht an den Rand der Gesellschaft gehört. Unser Aufgabenfeld ist sehr vielfältig und wir gehören zu Friedrichshafen wie jeder Sportverein auch", berichtet Juhre im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Deswegen wünscht sie sich vom künftigen Oberbürgermeister mehr Wertschätzung sowie mehr Interesse an den Leistungen, die im Verein und Tierheim erbracht werden.

Jedes Jahr organisieren zahlreiche Helfer des Tierschutzvereins einen Tag der offenen Tür. "Es wäre schön, wenn der Oberbürgermeister oder ein Vertreter der Stadt bei einem solchen Anlass auch mal vorbeikommen würde", befindet Juhre. Der Häfler Tierschutzverein bestehe seit sechs Jahrzehnten. Seitdem seien der Verein sowie das Tierheim Arbeitgeber und Ausbildungsplatz sowie auch ein Ort für Tierfreunde. "Zum Teil kommen Rentner viele Jahre lang jeden Tag und gehen mit einem Hund Gassi. Für sie ist es eine Routine, die zum Alltag gehört", erzählt Juhre.

Besonders freuen würde sich Juhre auch, wenn noch mehr junge Menschen auf den Tierschutzverein aufmerksam würden. Beispielsweise Kindergartengruppen oder auch Schulklassen könne das Thema Tierschutz schnell näher gebracht werden. "Wir bieten gerne Kurse an oder kommen eine Schule besuchen", sagt Juhre, "in anderen Städten bieten Tierschutzvereine sogar Kurse an den Volkshochschulen an."

"Es steckt viel dahinter. Ohne die zahlreichen Ehrenamtlichen würde das gar nicht funktionieren", erzählt Anne Juhre. Sie nennt ein Beispiel: 222 Hunde seien im vergangenen Jahr allein aus Friedrichshafen im Tierheim abgegeben worden – allerdings nur 57 wieder abgeholt. "Wir versorgen die Tiere medizinisch und haben eine Verpflichtung. Denn weil wir kein privates Tierheim sind, sondern einen Vertrag mit der Stadt haben, müssen wir Hunde, Katzen sowie auch Kleintiere aufnehmen, wenn sie abgegeben werden", erklärt Juhre.