Friedrichshafen Tierschützer haben große Existenzsorgen

Der Häfler Tierschutzverein ist finanziell in der Klemme und hofft auf Zuwendungen von Kommunen und Helfern.

Nach dem Jahr in der finanziellen Klemme hofft man im Vorstand des Häfler Tierschutzvereins nun auf eine ruhigere Zeit und setzt auf weitere Zuwendungen von Tierfreunden und den Kommunen in der Region. Denn, so stellte der Vorsitzende Stefan Vogel am Freitagabend bei der Hauptversammlung fest: "Wir wollen uns weiter für das Tierwohl einsetzen." Deshalb investiert der Verein weiter in seine Anlagen, obwohl es wieder knapp werden könnte.

So nahm der finanzielle Aspekt des Jahres in einer ansonsten völlig unproblematischen Jahresversammlung breiten Raum ein. Bei Neuwahlen bestätigten die gut 30 versammelten Mitglieder im Graf Zeppelin-Haus die stellvertretende Vorsitzende Anne Juhre ebenso einstimmig im Amt wie Bettina Bühler als neue Beisitzerin ins Amt gehoben wurde. In einem Jahresrückblick zeichneten die Kassiererin Carola Fuchsloch und Anne Juhre das Bild eines aktiven Vereins, der sich gleich zu Beginn über eine Auto-Spende freuen durfte. "Wir hatten einen sehr schönen Start ins neue Jahr", sagte Fuchsloch. Auch konnte die neue Heizung im Haupthaus dank einer großzügigen Spende in Auftrag gegeben werden, der Bodenbelag im Pferdepaddock wurde erneuert. 454 Tiere betreute der Verein in seinem Heim. Bei jedem sich bietenden Anlass warben die Tierschützer zugleich um Spenden und Mitglieder – und das wurde auch dringend nötig, stellte sich heraus.

Steigende Kosten durch den neuen Mindestlohn für das Personal und die Energieversorgung fraßen Reserven auf, stellte der Vorsitzende in einem eigenen finanziellen Jahresrückblick dar. Zugleich sank die Mitgliederzahl auf jetzt 1135, was die Einnahmen schrumpfen lässt. Auch die Bedingungen im Umgang mit Fundtieren hätten sich zum Schlechteren verändert. Folge: "Wir mussten feststellen, dass trotz massiver Sparmaßnahmen das Geld vor dem Jahresende ausgehen würde." Immerhin: Ein Hilferuf verhalte nicht ungehört, sondern brachte dem Tierschutzverein eine Spendenschwemme. 88.000 Euro Spenden kamen rein – über 30.000 Euro mehr als üblich. Und diese Mehreinnahme brachte den Verein dann über das Jahr. Ohne die hätte das nicht funktioniert, stellte die Kassiererin in ihrem Rückblick fest: "Zum Jahresende waren unsere Konten leer."

Derzeit, so erklärte der Vorsitzende, verhandele der Verein aber auch mit Kommunen, "um längerfristig mehr Planungssicherheit zu bekommen." Das sei derzeit aber noch "im Rollen" und daher nicht näher darstellbar.

Denn langfristig sei das Bestehen auf keinen Fall gesichert, stellte die Kassiererin klar, die auch den neuen Etat vorstellte. Auch darin wird bei einem Gesamtvolumen von 60.000 Euro Spenden ausgegangen. "Wir sind optimistisch!" Dafür soll wieder kräftig geworben werden.

Treue Mitglieder

25 Jahre Mitgliedschaft haben: Anna Bessler, Sandra Bott, Nora Eith, Gabriele Gairing, Johann Hagel, Waltraud Hirscher, Harald Hirscher, Hannelore Ickinger, Elena Keib, Margit Klein, Sabine Maier, Dietmar Notdurft, Beatrice Schmid, Heiner Schmoock, Markus Schwarz, Sanela Sisljagic, Ursula Speck, Barbara Topp, Ines Ullmann, Stefanie Utz, Branko Verbancic, Ingo von Vincenti, Joseph Waizenegger, Stefan Wender. (aep)