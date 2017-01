Altshausen Tiefgründige Worte zum Jahresauftakt

Zum festlichen Neujahrsempfang im Haus Württemberg durften Carl Herzog von Württemberg und seine Familie gestern viele Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche sowie viele langjährige Weggefährten und Freunde im Schloss Altshausen begrüßen.

„Von ganzem Herzen wünsche ich Ihnen persönlich für die verbleibenden 50 Wochen des neuen Jahres alles erdenkliche Gute – und insbesondere inneren und äußeren Frieden“, betonte Herzog Carl in seiner Ansprache. In humorvollen und dennoch tiefgründigen Worten ging der Chef des Hauses Württemberg auf die zahlreichen Herausforderungen in der Region, aber auch auf nationaler und internationaler Ebene ein. Dass der hehre Wunsch nach Frieden auf Erden einfach nicht in Erfüllung gehen möge, müsse man gerade auch im Rückblick auf das vergangene Jahr und im Ausblick auf 2017 bitter zur Kenntnis nehmen. Er selbst habe das neue Jahr sehr nachdenklich begonnen – „keinesfalls aber resigniert“, so sein eindeutiges Credo.

Dass ihm gerade auch der soziale Frieden in seinem Heimatort sowie in der Region sehr am Herzen liege, auch darauf ging Herzog Carl explizit ein. Sein Lob galt insbesondere vielen ehrenamtlich Aktiven in Altshausen, denen es mit zu verdanken sei, viel für die Integration von neu ankommenden Flüchtlingen geleistet zu haben. Mit der Finanzierung einer weiteren 50-Prozent-Stelle im Bereich der Sozialarbeit habe er im vergangenen Jahr seinen persönlichen Beitrag geleistet, den er auch gerne im laufenden Jahr fortsetzen möchte, sagte Carl Herzog von Württemberg unter starkem Applaus seiner zahlreichen Zuhörer. Zu diesen gehörten unter anderem Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand sowie Martin Herzog, einer seiner Vorgänger im Amt des Häfler Stadtoberhaupts und früherer Landesminister. Zu den weiteren Gästen aus der Politik zählten Sozialminister Manne Lucha, Bundestagsabgeordnete Agnieska Brugger, Landtagsabgeordneter August Schuler, Ravensburgs Landrat Harald Sievers, sein Vorgänger Kurt Widmaier, Altshausens Bürgermeister Patrick Bauser, die ehemalige Europa-Abgeordnete Elisabeth Jeggle sowie die früheren Minister Rudolf Köberle und Ulrich Müller. Wie sehr sie die guten persönlichen Beziehungen zu Herzog Carl, zu Herzog Friedrich und ihren Familien schätzen, daran ließen Andreas Brand und Martin Herzog beim anschließenden Stehempfang in launiger Runde keinen Zweifel.„Herzog Carl betont jedes Jahr in seiner Neujahrsansprache, dass Friedrichshafen seine Geburtsstadt ist – darüber freue ich mich ganz besonders“, sagt etwa Andreas Brand. „Das Schloss Friedrichshafen ist Sitz der Hofkammer des Hauses Württemberg. Es gehört aber nicht nur als Wahrzeichen zu unserer Stadt – vor allem auch die herzogliche Familie und die Menschen, die im Schloss arbeiten und leben, gehören zu Friedrichshafen.“

Es blieb Zeit, um mit dem ein oder anderen ins intensive Gespräch zu kommen, den wunderschönen Klängen des Klarinetten-Quartetts „HolzArt“ mit Bernd Buck, Georg Buck, Carmen Hugger und Gerold Schmid zu lauschen, das Glas zu erheben, um im Schloss Altshausen auf ein guten und gelingendes Jahr 2017 anzustoßen.

Bildergalerie im Internet: