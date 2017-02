Friedrichshafen Tiefbauarbeiten auf Schöllhorn-Gelände haben begonnen

60 Bohrpfähle machen den Anfang: Dort, wo einst das Hotel Schöllhorn in der Friedrichstraße stand, ist mit den Tiefbauarbeiten begonnen worden.

Dazu lässt die Firma Junker zunächst etwa 60 Bohrpfähle setzten. Sie reichen 19 bis 20 Meter in die Tiefe. Die Löcher mit einem Durchmesser von 1,1 Meter werden mit Eisenkörben bestückt und mit Beton ausgegossen. Ist die Pfahlgründung abgeschossen, erfolgt der Aushub. Die Rohbauarbeiten sollen Mitte März starten. Zunächst wird der rückwärtige Teil Richtung Möttelistraße bebaut. Dieser erste Bauabschnitt soll Ende 2018/Anfang 2019 fertig sein. In zwei fünfgeschossigen Gebäuden werden nach Angaben von August Junker 33 Wohneinheiten samt Tiefgarage entstehen. Noch unklar ist, was im zweiten Bauabschnitt geschieht, der sich vorne an der Friedrichstraße befindet. Die Firma Junker will auch die Alte Stadtkasse daneben kaufen, die in städtischem Besitz ist, und das Gebäude abreißen. Der Kaufvertrag sei aber noch nicht unterzeichnet, so August Junker auf Anfrage. Die Stadtverwaltung gibt dazu keine Auskunft. Der Abriss des ehemaligen Hotels Schöllhorn hatte für Kritik gesorgt. Der Kunst- und Bauhistoriker Peter Liptau hatte eine Unterschriftenaktion im Internet gestartet und auch über die Facebook-Gruppe „Friedrichshafen – damals, gestern, heute“ versucht, Druck aufzubauen. Auch die Gruppe „FN 2030“ mit Philipp Fuhrmann, der jetzt als Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl antritt, kritisierte den Abriss. Die Stadtverwaltung wehrte sich gegen Vorwürfe: Der Denkmalschutz beim Regierungspräsidium Stuttgart habe seine Bedenken gegen den Abriss wegen des schlechten Zustands zurückgestellt und dies der Stadtverwaltung mitgeteilt, sagte einst die städtische Pressesprecherin Monika Blank. Die Stadt habe keine Handhabe, bezüglich des Abrisses das Eigentumsrecht des Investors einzuschränken.

Schließlich stellte sich aber heraus, dass das Gebäude doch "denkmalfähig" war. Zu dem Schluss kam jedenfalls das Landesamt für Denkmalschutz Mitte November 2015. Doch das bewahrte den Bau nicht vor dem Bagger. Der Grund: Die Stadt Friedrichshafen hatte dem Bauherrn bereits eine Abrissgenehmigung erteilt.