Friedrichshafen Thomas Strobel verlässt Schreienesch-Schule gen Ecuador

Die Gemeinschaftsschule Schreienesch braucht einen neuen Rektor: Thomas Strobel geht wieder ins Ausland, diesmal nach Ecuador. Es ist nicht die erste Auslandsstation des Schulleiters, der künftig die deutsche Auslandsschule in der Stadt Cuenca im Hochland der Anden mit aktuell rund 700 Kindern und Jugendlichen vom Kindergarten bis zur Klasse 12 leiten wird.

Friedrichshafen – Bis Ende Juli wird Thomas Strobel alles auf seinem Schreibtisch im Rektorat der Gemeinschaftsschule Schreienesch abarbeiten, dann verlässt er Friedrichshafen. Auf große Zeremonien legt er keinen Wert, aber am letzten Schultag kommt er um eine kleine Abschiedsfeier an "seiner" Schule nicht herum. "Mal schauen, wie das Zeugnis ausfällt", sagt er schmunzelnd.

Große Sorgen muss er sich da nicht machen, denn Strobel ist beliebt an der großen Schule im Osten der Stadt, die unter seiner Leitung zur Gemeinschaftsschule wurde. Das Kollegium lässt ihn nur ungern ziehen. Mancher versteht auch nicht, warum er nach der harten Aufbauarbeit jetzt nicht einen Gang zurückschalten und die ersten Früchte ernten möchte. Da sei er ganz noch der Technik-Lehrer, sagt der Rektor. Er sieht sich eher als der Mann fürs Grobe, "die Feinjustierung ist nicht so meins". Zimmern, nicht schleifen. Aber daran liegt es nicht. "Es gibt keinen Grund wegzugehen, aber sehr viele, da hinzugehen."

Da hin – das ist Ecuador, genau genommen die drittgrößte Stadt Cuenca im Hochland der Anden. Dort wird Thomas Strobel Leiter der deutschen Auslandsschule mit aktuell rund 700 Kindern und Jugendlichen vom Kindergarten bis zur Klasse 12. Eine junge, erst 15 Jahre alte Schule, die in den nächsten fünf Jahren kräftig wachsen soll, sowohl von der Schülerzahl als auch vom Platzangebot her. Ein Neubau ist geplant, "und ich wette, dass die Schule dort früher fertig ist als die Mensa hier an der Schule", sagt er mit einem Augenzwinkern. In Cuenca soll die Pädagogik die Architektur bestimmen, erklärt Strobel. "Hier findet das Schülerparlament in der Turnhalle statt. Dort werden wir extra einen Raum dafür planen." Schule entwickeln: Das ist genau sein Ding und "der einzige Grund, warum ich überhaupt Schulleiter bin".

Er ist begeistert von dem, was der neue Job in der über 10 000 Kilometer Luftlinie entfernten Stadt für ihn bereit hält. "Die Schreienesch-Schule ist perfekt für mich, großartig, hier passt wirklich alles. Aber das Abenteuer, die Herausforderung, der Perspektivenwechsel reizt", erklärt der Schulleiter seinen Weggang. Dabei habe er in Friedrichshafen den Ort gefunden, wo er sich am rechten Platz fühle. "Friedrichshafen ist mein Panama", nimmt Thomas Strobel Bezug zum Kinderbuchklassiker von Janosch. Denn seine Schulkarriere begann hier, als Referendar und später Lehrer an der Bodensee-Schule. Dann zog es ihn das erste Mal fort, an eine Auslandsschule in Ankara (Türkei). Nach fünf Jahren dort wechselte er zurück nach Deutschland, war Schulleiter in Konstanz, um nach weiteren vier Jahren wieder ins Ausland zu gehen, diesmal nach Lissabon.

Nach sechs Jahren in Portugal sollte es wieder Friedrichshafen sein. Es klingt ein bisschen so, als ob er ursprünglich geplant hatte, nun am Bodensee auch zu bleiben. Das Fernweh war doch stärker als der Heimatimpuls. Die Veränderung alle vier bis sechs Jahre ist im Leben der Familie Strobel zur Konstante geworden – nicht zum Selbstzweck, sondern weil Thomas Strobel überzeugt davon ist, dass an der lernenden Organisation Schule auch der Schulleiter-Wechsel alle paar Jahre gut und richtig ist, um eine Schule mit dem Blick von außen wieder weiter zu entwickeln.

Sein Vertrag in Cuenca gilt sechs Jahre mit einer Verlängerungsoption. In den Pfingstferien war Thomas Strobel schon dort, hat sich in der früheren Kolonialstadt auf rund 2500 Höhenmetern, deren Altstadt wegen bedeutender Kolonialbauten zum Weltkulturerbe gehört, genau umgeschaut. Spanisch pauke er schon fleißig.

Wer ihm als Rektor nachfolgt, ist noch nicht entschieden. Die Stelle wurde vom Schulamt ausgeschrieben, und Thomas Strobel hofft, dass mit Beginn des neuen Schuljahres auch ein neuer Schulleiter da ist – und nicht nur kommissarisch. Der Start in Cuenca würde ihm leichter fallen, wenn an "seiner" Schule in Friedrichshafen alles geregelt ist.

Deutsche Auslandsschulen

Von Kuala Lumpur bis Kiew, von Toronto bis Tokio legen Deutsche Auslands­schulen Wert auf die individuelle Förderung und Mehrsprachigkeit ihrer Schüler sowie auf Begegnung der Kulturen. Von der Bundesrepublik gefördert und mit qualifiziertem Lehrpersonal ausgestattet, erhalten die Schüler der Deutschen Schulen im Ausland eine bilinguale Ausbildung und erlangen sowohl deutsche als auch einheimische Schulabschlüsse. Laut der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) werden weltweit 140 Deutsche Auslandsschulen (DAS) und weitere rund 870 geförderte schulische Einrichtungen sowie Deutsche Abteilungen an staatlichen Schulen betreut.