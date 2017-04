In der Bodensee-Schule St. Martin greift die Freie Schule Lindau ein heißes Thema auf: Wie kann eine exzessive Gewalttat ihren Lauf nehmen? Und wer ist daran schuld?

Früher wusste der Chor im Theater alles besser. Heute ist er rat- und fassungslos: "O Gott, so viele Tote. Wer macht denn so was?" Mehr als jedem von uns fällt ihm nach einem Amoklauf auch nicht ein.

Bei der ersten Aufführung der 33. Theatertage am See in der Bodensee-Schule St. Martin wagt sich die Theatergruppe der Freien Schule Lindau (Regie: Ute Bisinger, Francesca Motta) an ein heißes Eisen – auch, weil die 20 Akteure im Rampenlicht zum Teil erst die fünfte Klasse besuchen. Zwar wird der Amoklauf in ein Einkaufszentrum verlegt, aber natürlich schwingt in Gedanken auch die Schule als möglicher Tatort mit. Wäre es deshalb besser, das Thema von den Jungs und Mädchen fern zu halten? Wer Prävention verhindern wollte, täte genau das.

Der Einbruch des Unfassbaren in die betont banale Normalität wird in dieser Eigenproduktion mehrfach wiederholt – denn sie zeigt sechs Menschen im Polizeiverhör. Jeder war bei der Tat vor Ort und jeder ist nun gezwungen, das Erlebte zu rekonstruieren. Gemeinsam ist ihnen eines: Der langweilig-oberflächliche Smalltalk, in dem sie einander kurz vor der Tat begegnen. Selbst im Verhör geht es allen scheinbar gut, alle kommen klar – vom Witwer, der insgeheim seine tote Frau furchtbar vermisst bis zur jungen Mutter, die ein Messer in der Tasche braucht, um sich auf der Straße sicher zu fühlen. Wie sie sich unterhalb des gewahrten Scheins wirklich fühlen, das artikuliert der schwarz gekleidete Chor in seinem Flüstern.

Graue Stoffbahnen versinnbildlichen die seelischen Zustände weiterhin: sie werden im Hintergrund zum Flattern gebracht wie das Nervenkostüm jener Polizistin, die den Einsatz beim Amoklauf seelisch nicht verkraftet. Als ein Schulschwänzer sich im Verhör Nachfragen gefallen lassen muss, weil er sich für Ballerspiele begeistert, drehen sich die Stoffe zum immer engeren Strick – das symbolisiert die Anstrengung des Burschen, an sich zu halten, bis ihm schließlich doch der Kragen platzt.

Aber nicht er ist der Amokläufer, sondern eine junge Frau, die im wörtlichen Sinn dauernd aneckt: sie passt nichts ins Getriebe, kann sich nicht einreihen in die Mitglieder des uniformen Chors, die koordiniert wie die Ameisen aneinander vorbeilaufen. Sie stört den Betrieb, wird angerempelt, beschimpft – ein Opfer, in dem eine Zeitbombe tickt: "Wenn noch einer kommt und mich schlecht behandelt, dann werde ich mich wehren." Ein letzter Zusammenstoß in einer Boutique genügt für den ultimativen Gewaltausbruch.

"Was verdient sie?", fragt der Chor, der zum wissenden Warner nicht mehr taugt. Er spiegelt eine Gesellschaft, die an der Eskalation ihren Anteil hat, ihn aber nicht wahrhaben will. Das Deckmäntelchen der Arglosigkeit wird ihr nicht gelassen: "Was verdienen wir alle?", lautet die letzte Frage – und sie verschiebt den Akzent. Das Kollektiv verdient keine Strafe, sondern zu schaffende Lebensbedingungen, in denen sich Frust, der zum Gewaltausbruch führt, gar nicht erst aufstaut.