Das Theater Transit aus Darmstadt bringt Krankheit und Sterben auf die Bühne. Kinder nähern sich dem Thema in der Bodensee-Schule auf eine Weise an, die Erwachsenen eine Menge zu sagen hat.

Wenn es ans Sterben geht, sind wir alle Anfänger. Warum sollte man als Erwachsener also nicht ernst nehmen, was Kinder dazu zu sagen haben?

Das Dutzend Kinder des Theaters Transit (Darmstadt) legt unter der Regie von Max Petermann und Volker Ell bei den Theatertagen einen preisverdächtigen Auftritt hin. Das Stück „Wie man unsterblich wird“ übernimmt die Konstellation des gleichnamigen Jugendromans von Sally Nichols: Oskar und Felix sind elf Jahre alt. Sie sind befreundet, leiden an Blutkrebs und wissen, dass sie bald sterben werden. Was immer sterben auch bedeutet. „Über den Tod sagt hier keiner was!“, schreit Oskar wütend. „Du stellst Fragen, sie fangen an zu husten und wechseln das Thema!“

Zeit, dass sich das ändert. Und um die vom Thema Tod so erstarrten Erwachsenen abzuholen, singen die Kinder im Chor anrührend schlicht ein Lied der Puhdys: „Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht.“ Es wird viel gestorben in diesem Stück und es gibt alles, was man dazu braucht: Einen Erdhaufen, in dem eine Hummel und eine Krähe begraben werden. Ein Steinhaufen, in dem ein Igel beigesetzt wird. Auch ein toter Frosch wird zur letzten Ruhe gebettet: in einem Zuber Wasser; ein Begräbnis, bei dem man unwillkürlich lächelt.

Neugierig machen die Kinder das Spiel zur Probebühne für den eigenen Tod – legen sich in ein Kastenteil aus dem Sportunterricht, das einen Sarg abgibt und lassen es auch an ein paar Schippen nachgeworfener Erde nicht fehlen, die Flecken auf den weißen Totenblusen macht. Die nächste Kandidatin fürs Grab steht schon bereit: „Kann ich auch mal?“, fragt eine helle Mädchenstimme. Hier springt man freiwillig in die karge Kiste und stellt fest, was fehlt: die Schmusedecke und der Fernseher. Weil man nichts mitnehmen kann, ist da doch so manches, was den Tod vom Leben trennt.

Das alles geschieht auf einer zweiten Handlungsebene, die mit Oskar und Felix oft nur durch das gemeinsame Thema des Sterbens verbunden ist – aber das genügt vollauf. Es ist den Regisseuren gelungen, den teils noch sehr kleinen Kindern ihre Unbefangenheit zu lassen. Würden ihre Todeserkundungen nicht so arglos wirken, sondern von Anweisungen ferngesteuert, wäre die Wirkung dahin. Aber die Erwachsenen, die im Umgang mit dem Tod dauernd alles verpfuschen, haben hier alles richtig gemacht.

Was lebt, kann sich den Tod nicht vorstellen und zieht den Wert des Augenblicks aus der Perspektive auf das Kommende. Das geht auch Felix und Oskar nicht anders. Leben ist das Unbegrenzte, egal wie krank man ist. Und wenn ein an Leukämie erkrankter Junge ein berühmter Forscher werden will, bevor er stirbt, ist das Missverhältnis zwischen Wunsch und Möglichkeit grotesk – aber was dazwischen liegt, ist jene Weite, an die jeder glauben muss, um den nächsten Atemzug zu tun.

Erwachsene stecken den Tod gern in glattpolierte Formeln. Sie klingen so, wie auf den Friedhöfen die ebenso glattpolierten Grabsteine aussehen. Weder das eine noch das andere sagt etwas aus. Die Kinder in diesem Stück kommen dagegen mit windschiefen Kreuzen aus zusammengebundenen Ästen an. In die Erde gesteckt, sinken sie um. Wie viel mehr steckt in diesen provisorischen Formen als in Gräbern aus Granit, die den Tod monumentalisieren und ihn gerade dadurch aussperren, weil sie verdrängen, dass man vom Tod nichts wissen kann.

Akzeptiert man das wie die Kinder, die fragen, die mutmaßen und auf Behauptungen verzichten, kann vielleicht gerade das Nichtwissen zur relativ angstfreien Annäherung an den Tod werden. Den Schluss bildet jedenfalls ein origineller Totentanz der Kinder, nach dem Vorbild des „Tags der Toten“, der in Mexiko als Volksfest gefeiert wird: „Da hängen überall Skelette und man kann Totenkopfkuchen essen!“ Aber nicht zuviel davon, sonst wird euch sterbenselend, denkt man sich als Erwachsener, der es endlich wieder besser wissen darf.