Im April findet das Festival zum 39. Mal statt. Die Anmeldefrist für die Kurse läuft. Auch interkulturelle "Wir hier"-Projekte werden wieder angeboten. Der Welttheaterverband rechnet die Theatertage zu den wichtigsten Theaterfestivals weltweit.

„Grenzen los“, das ist das Motto der Theatertage 2017, die vom 3. bis 9. April zum 39. Mal stattfinden werden. Das internationale Festival des Amateurtheaters hat sich eine bedeutende Stellung in Europa und der ganzen Welt erarbeitet. Im Ranking stehen die Friedrichshafener Theatertage am See europaweit auf Platz 1; weltweit schaffte es das Festival auf den fünften Platz. Zu diesem Schluss kommt der Welttheaterverband. Wenn es darum geht, Kunst und kulturelle Bildung über Grenzen hinweg zu transportieren, sind die Theatertage am See eine Institution.

Theater ist eine Ausdrucksform, die es erlaubt, menschliche Ressourcen kreativ und konstruktiv zu nutzen. Das Theater trotzt den Sprachbarrieren, sprengt gesellschaftliche Ketten und ermöglicht der allgemeinen Verständigung, neue Wege zu gehen. Da werden Grenzen überwunden, eingerissen und das Leben selbst erfährt eine neue Dimension. „Grenzenlos“ eben.

Der aktuelle Leitgedanke der Theatertage 2017 könnte zeitgemäßer und passender nicht sein, fügt er sich doch wie ein passendes Puzzleteil ins Weltgeschehen und die politische Lage ein. Grenzen werden neu definiert und das Wort Grenze bekommt eine neue Bedeutung. Somit darf man gespannt sein, was den teilnehmenden Theatergruppen zu diesem Thema einfällt.

Schul- und Jugendtheatergruppen aus allen Regionen Baden Württembergs, aber auch Theaterinitiativen aus anderen Bundesländern und aus Europa können sich zur Teilnahme anmelden. Damit öffnen sich die Theatertage im Bereich des Schul- und Jugendtheaters wieder einer geografischen Breite, die in den vergangenen beiden Jahren eingeschränkt war: Die Theatertage waren in die Schultheatertage Baden-Württemberg („JUST-BW“) eingegliedert; und diese verstehen sich als Kaleidoskop des Schul- und Jugendtheaters in Baden-Württemberg. Damit endet das Spektrum der vertretenen Aktivitäten aber auch an den Grenzen unseres Bundeslandes. Nun schlägt man also weder einen weiteren Bogen. Welche Produktionen es im April zu sehen gibt, wird aber erst am 14. März bekanntgegeben.

Die Kursangebote stehen dagegen jetzt schon fest. Über sie berichten für den Theatertage-Förderverein Jürgen Mack (Vorsitzender) sowie Selma Öngel-Chryssowergis, Lehrerin an der Ludwig-Dürr-Schule. Grundsätzlich teilt sich das Kursprogramm in die Schulprojekte, die vom 3. bis 7. April Schulen, Vereinen und Jugendgruppen angeboten werden, und in die Wochenendkurse, die vom 7. bis 9. April in der Bodensee-Schule stattfinden.

Bei den Schulprojekten wird es für alle Altersklassen passende Projekte geben, von der Grundschule bis in die Oberstufe. Bereits aus den Vorjahren bekannte Referenten teilen ihr Wissen und ihr Know-how mit den Schülern. Doch auch ganz neuen Gesichtern wird man begegnen. Von Tettnang über Ulm, von Heidelberg bis nach Berlin reicht die Bandbreite der anreisenden Dozenten. Stockkampf, Clownerie, Live-Hörspiel, Schattentheater, Kinderzirkus. Märchenspiel, ein Theaterworkshop über Gefühle – die Vielfalt ist groß.

Geplant sind auch sechs interkulturelle „Wir hier“-Projekte: Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Kulturen erarbeiten unter professioneller Anleitung eine gemeinsame Präsentation. Das Mittel des Theaters soll zur Bildung einer gemeinsamen kulturellen Identität beitragen und zum friedlichen Umgang mit kulturellen Unterschieden.

Die Wochenendkurse werden besonders spannend, denn egal ob man nun 8 oder 88 Jahre alt ist, die Kurse bedienen alle Altersgruppen. Da wäre der Zirkuskurs mit Andrea Sprenger von der Zirkus-Akademie, Feuerakrobatik mit Oliver Riedel, Pantomime mit Günter Fortmeier, der für seine Arbeit den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg erhielt oder die Clownerie mit Andreas Weisser; und dies sind nur einige der Angebote, die man wahrnehmen kann. Für die 13- bis 17-Jährigen wird das Theaterexperiment „all included“ angeboten, für Interessierte gibt es Einblicke in das Regiehandwerk oder man erfährt, wie Geschichten frei erzählt werden. Wem das nicht genügt, dem sei der Kurs mit Ashesh Malla und Olek Witt ans Herz gelegt. Malla stammt aus Nepal, doziert auf Englisch und lehrt, wie man Theater ganz minimalistisch und doch mitreißend und inspirierend spielen kann.

Witt kommt aus Dresden und ist unter anderem Tänzer, Regisseur und Theaterlehrer. Er gründete das SpinaTheater Solingen und das Theater der Migranten in Berlin. In seinem Kurs geht es um die Theaterarbeit mit Geflüchteten und Migranten.

Unter www.theatertageamsee.de findet sich das Kursprogramm sowie Anmeldungsformulare. Sie können bis 19. Februar eingeschickt werden (info@theatertageamsee.de).