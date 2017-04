Bei den Theatertagen am See wird die Universitätstheatergruppe ART aus der Friedrichshafener Partnerstadt für ihre Aufführung preisgekrönt

Die 33. Theatertage am See gingen am Sonntag sehr erfolgreich zu Ende. An der Bodensee-Schule St. Martin in Friedrichshafen wurden 4500 Besucher, 300 Theaterspieler und 220 Kursteilnehmer in 15 Kursen gezählt. Es fanden 36 Schulprojekttage und 17 Theateraufführungen statt – außerdem wurden zwei Theaterpreise vergeben.

Ausgezeichnet wurden von der Jury die Kunstwerkstatt Akzent Bruneck (Südtirol) mit der Eigenproduktion „Voll im Leben...neu verspielt“ sowie die Universitätstheatergruppe ART aus der Friedrichshafener Partnerstadt Polozk mit ihrem Stück „Vorwärts Kätzchen!“ Das Preisgeld beträgt 800 Euro.

Für die Theatergruppe aus Polozk stand neben dem erfolgreichen Auftritt bei den Theatertagen ein Treffen mit Bürgermeister Andreas Köster, der Austausch mit anderen Theatergruppen und ein Ausflug auf dem Programm.