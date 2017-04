Friedrichshafen Theaterfreunde St. Columban spielen 1001 in Tegernbrunn

Die Gruppe steht mit einer orientalischen Komödie in drei Akten im Gemeindehaus Arche auf der Bühne.

Friedrichshafen (crs) Tegernbrunn ist pleite! Und zwar so sehr, dass selbst ein Fahrradständer zum Politikum werden kann. Um den knappen Kassen ein Ende zu setzen, wollen Klinikchef und Bürgermeister einen neuen Markt erschließen: Reiche aus dem Orient sollen Gefallen an dem kleinen Ort finden, hier ihren Urlaub verbringen und mit ihren Ölmillionen den Stadtsäckel füllen. Kaum ist der Plan gefasst, steht auch schon Scheich Rasin vor den Toren der Stadt. Viel Aufheben machen sie deshalb um ihren Scheich. Zurecht, schließlich hat er zwei Sheikas dabei, die mysteriös und geheimnisvoll unter ihren Schleiern hervorlugen. Doch noch viel wichtiger ist ihnen das Geld, das, wie der Scheich verspricht, bald in ihren Kassen klingeln wird. Doch sein Besuch läuft schlussendlich doch komplett anders, als sich die Tegernbrunner das gedacht haben.

Die Theaterfreunde St. Columban laden in diesem Jahr zu einer orientalischen Komödie in drei Akten ins Gemeindehaus Arche ein. „1001 Nacht in Tegernbrunn“ stammt aus der Feder von Tobias Siebert und unterhält mit irren Wendungen und lustigen Dialogen. Besonders viel Spaß bereitet den Schauspielern der Text des Scheichs. Denn die Mischung aus Arabisch und Schwäbisch hört sich urkomisch an, ist aber nicht einfach auswendig zu lernen.

Wie in jedem Jahr wird der Gewinn aus den Einnahmen wieder an karitative Zwecke gespendet. Im vergangenen Jahr kamen dabei 3300 Euro zusammen. Gefreut über den Geldsegen haben sich unter anderem die Bahnhofsmission, die Teestube, der Kinderschutzbund und die Frauenselbsthilfe nach Krebs. Auch die Caritas hat für die Schwangerenberatung und für ihre Gruppe für Frauen mit Essstörungen einen Beitrag erhalten. Zudem wurde der Verein Jongomero bedacht, der für Kinder und Jugendliche, die mit Krankheit von Eltern oder Geschwistern oder gar deren Tod konfrontiert waren, Freizeiten organisiert. Die Gemeinde St. Columban wurde mit einem Beitrag für die Orgelrenovation und die Georgskapelle unterstützt.

Damit diese Einrichtungen wieder unterstützt werden können, entführen die Theaterfreunde St. Columban an folgenden Tagen im Gemeindehaus Arche zu 1001 Nacht: 12., 13., 18., 19. und 20. Mai jeweils um 19.30 Uhr und am 14. sowie 21. Mai bereits um 18 Uhr. Karten zu je 8 Euro können unter 0 75 41/2 55 90 vorbestellt werden, müssen aber zwingend an einem der folgenden Vorverkaufstermine in der Arche, Paulinenstraße 100, abgeholt werden: 29. April und 6. Mai um 19.30 Uhr, sowie am 30. April und 7. Mai um 10.30 Uhr.