Friedrichshafen Theaterfreunde St. Columban haben die Lacher auf ihrer Seite

Die Komödie "1001 Nacht in Tegernbrunn" erlebt ihre erfolgreiche Premiere im Gemeindehaus Arche. Witzige Verwechslungen, reiche Scheichs und Bauchtanz mitten in einer schwäbischen Gastwirtschaft amüsieren das Publikum. Weitere Vorstellungen stehen an.

Theaterpremiere in der Arche von St. Columban, und das schon zum 24. Mal seit 1992, wenn die Liste der bisher aufgeführten Stücke auf dem Programmflyer vollständig ist. Das diesjährige Stück heißt "1001 Nacht in Tegernbrunn". Tische und Stühle im Zuschauerraum sind voll besetzt, die Teller mit den Senftütchen für die in der Pause servierten Saitenwürste stehen bereit. Der Service stimmt und das Stammpublikum unterhält sich bestens.

Auf der Bühne ist eine Schankstube im rustikalen Landhausstil aufgebaut, mit angedeuteten Vorraum und malerischem Wandbild, das für Markdorf, Immenstaad, Meersburg oder Rothenburg ob der Tauber stehen könnte. Tatsächlich aber zeigt es das fiktive Tegernbrunn, eine 5000-Seelen-Gemeinde in Geldnot. Nicht einmal die 3000 Euro für Fahrradständer an der Bushaltestelle, wie Gemeinderat Didi Horn (Emil Heilborn) sie beantragt hat, kriegt der Bürgermeister Paul Renz (Achim Beier) zusammen. Das ist die wirtschaftliche Lage der Gemeinde, die personelle Lage der Wirtschaft "Postwirt" ist auch angespannt. Kellner Max Heitinger (Pascal Wagenseil) macht nicht, was seine Chefin, die Postwirtin Gundi Steinberger (Karin Katranitz) will, Max will aber gerne Christl (Christina Sauter), die Schwester seiner Chefin zurückerobern. Auf die hat jedoch auch Richard Knoll (Carsten Thurn), Mathegenie und Sohn des ortsansässigen Klinikbesitzers Dr. Erwin Knoll (Jürgen Kessler), ein Auge geworfen. Auf Gundi wiederum steht Max' Onkel Ludwig (Jan Bulinski).

Gundi und Christl haben noch eine Tante – "Dante Käthe" (Rita Metz), die weiß, wie man Couscous kocht. Ludwigs Zuneigung wird von Gundi nicht erwidert, im Gegenteil, er hat Hausverbot. Von Dr. Knoll erhofft sich die Gemeinde eine Finanzspritze – Knoll wiederum möchte gerne Medizintouristen aus Dubai nach Tegernbrunn locken. Als Vorboten tauchen dann prompt ein Scheich (Jan Bulinski) und drei verschleierte Begleiterinnen (Helena Hörmann, Lisa Kimmerle, Theresa Katranitz) auf. Die sollen zum Bleiben und Geldausgeben bewogen werden, wofür so einiges getan wird, bis hin zum Bauchtanz der Wirtin neben der Wasserpfeife auf dem Tisch. Sofort online stellt das Ganze die nie um eine Schlagzeile verlegene Lokalreporterin Anja Wild (Elisabeth Schmid) und auch die Blasmusik (Bruno Weishaupt, Rainer Sauter) tut ihr Bestes, um die Anliegen der Gemeinde zu fördern. Keine Frage, dass alle am Schluss das kriegen, was sie brauchen.

Conferencier, Organisator und Schauspieler Emil Heilborn weist auf die Moral des Stückes hin, nämlich zu zeigen, "was das Geld mit Menschen macht". Zustimmenden Applaus erntet er auf seine Frage: "Hat doch gut geklappt, oder?" Aber in erster Linie war es natürlich eine Komödie, bei der die Spielfreude der Theatergruppe an oberster Stelle stand. Textsicher waren sie allesamt, geradezu mitreißend insbesondere Karin Katranitz, die sowohl im Dirndl als auch im Bauchtanzkostüm eine super Figur machte, in einer Rolle, die ihr auf den Leib geschneidert schien. Mit vollem Körpereinsatz und stets schlagfertigem Mundwerk war sie die Chefin auf der Bühne. Der Wortwitz floss allen gut von den Lippen. Beim Bürgermeister am liebsten in Form von Verwechslungen, wie "hinrichten" statt "herrichten", oder am besten: "world weit weg" anstelle von "world wide web." Sprachlich war fließend schwäbisch angesagt, das war toll und klang manchmal doch recht ähnlich wie das Bühnenarabisch: "So mach mas."

Weitere Aufführungen am 18., 19. und 20. Mai, jeweils 19.30 Uhr sowie am 21. Mai um 18 Uhr, im Gemeindehaus Arche, Paulinenstraße 100. Karten für 8 Euro im Vorverkauf (Abendkasse 9 Euro) unter Telefon 0 75 41/2 55 90.