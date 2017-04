Friedrichshafen "The Knights" balancieren auf dem Drahtseil

Das New Yorker Kammerorchester überschreitet im GZH freudig musikalische Grenzen, verbindet Klassik mit Pop und benutzt auch die seit über 200 Jahren bekannte chinesische Laute für expressive Experimente

An Stelle der Kastagnetten trommeln Finger auf Celli, eine Bassistin schlägt ihr Instrument ganz unten als Cajon, wie Licht und Schatten wechseln feuriges Temperament und zartes Flirren. Nach mitreißendem Beginn entlockt Wu Man ihrer Laute sachte Melodien, auf die Eric Jacobsen unfassbar zärtlich mit dem Cello antwortet. Zögerlich erst, dann mit erneuter Wucht setzt das Kammerorchester ein. Die Laute treibt es mit jetzt deutlich spanischen Rhythmen vor sich her, dann geht sie beinahe unter in der geballten Kraft der restlichen Musiker.

Der „Fandango“ ist wie eine Visitenkarte der „Knights“, ausgegeben am Ende des Konzerts im GZH: Ein Tanz aus Südamerika begeisterte die Spanier im 18. Jahrhundert, der Italiener Luigi Boccherini griff ihn auf für sein viertes Gitarrenquintett. Statt Gitarre tanzt hier eine chinesische Laute, begleitet von Musikern aus Brooklyn. Wenn es um Musik geht, kennen die „Ritter“ keine Grenzen.

2007 gründeten die Brüder Colin und Eric Jacobsen das Orchester, Geiger und Komponist der eine, Cellist und Dirigent der andere. „The Knights“ treten in der Carnegie Hall und dem Wiener Musikverein auf wie im Central Park oder in Bars, sie spielen Barock, Klassik, Pop oder Weltmusik und verstehen sich als Kollektiv. Alle sind ausgewiesene Kammermusiker und Solisten, viele komponieren oder arrangieren selbst. Meist musizieren sie ohne Dirigent – mit den Noten fliegen Blicke hin und her. Höchste Aufmerksamkeit mündet in präzises Zusammenspiel, als empfinde das Ensemble die Musik wie ein Organismus. Ununterbrochen kommen und gehen Musiker auf der Bühne. Sie scheuen sich nicht, mit den Füßen zu stampfen, zu schreien oder wie Christina Courtin die Geige mit dem Mikrophon zu vertauschen.

Johann Sebastian Bach ließ im dritten Brandenburgischen Konzert Raum für Improvisation. Das „Adagio“ besteht nur aus zwei Akkorden. Wo sich sonst der Cembalist verwirklicht, singt Courtin mit verhalten tragender Stimme den Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ aus der Matthäus-Passion als Blues. So klingt es jedenfalls, obwohl die englischen Worte nicht ganz passen. Tatsächlich ist es „American Tune“ von Paul Simon, der sich die Hauptmelodie von Bach geborgt hat. Darauf folgt in aller Unschuld der dritte Satz, flott, lebendig und in barocker Durchsichtigkeit musiziert.

Frech, dieser Stilbruch, aber auch er ist typisch für dieses Konzert. Neben Joseph Haydns Sinfonie Nr. 80 – sorgfältig phrasiert, zwischen ruppig und liebevoll, tänzerisch und elegisch changierend – steht Colin Jacobsens Eigenkomposition „Ascending bird“. Angelehnt an einen iranischen Mythos quält sich das Orchester mit der Schwerkraft, bis endlich die Flöte darüber zu schweben beginnt. Auf Steve Reichs freundlich-sparsames Duett für zwei Violinen folgt Igor Strawinskis Concerto „Dumbarton Oaks“, in dem üppige Klänge mit solistischen Passagen wechseln, tiefe Pizzicati der Celli heftige Bläserreaktionen herausfordern, Melodien aufsteigen und auseinanderfallen. Strawinski komponierte das Werk für das amerikanische Diplomatenpaar Robert Woods Bliss und Mildred Barnes Bliss zu ihrem 30. Hochzeitstag. „Dumbarton Oaks“ heißt das Anwesen der Familien in Washington D.C..

Besonders beeindruckt das Konzert für Pipa und Streichorchester des chinesischen Komponisten Tan Dun. Er arbeitete während der Kulturrevolution als Reisbauer, zog später als Geiger einer reisenden Peking-Oper-Gruppe durchs Land und studierte Komposition am zentralen Konservatorium. In den 80er Jahren wanderte er nach New York aus, studierte an der Columbia University und wurde unter anderem mit der Filmmusik zu „Tiger and Dragon“ und der „Internet Symphony No. 1“ bekannt. In seiner Musik begegnen jahrtausendealte chinesische Traditionen der westlichen und östlichen Moderne.

Die Pipa, eine viersaitige chinesische Laute, gibt es seit über 2000 Jahren. Solistin Wu Man ist in China geboren und ausgebildet und lebt in den USA als mehrfach ausgezeichnete Virtuosin und Komponistin. Sie hat zur Renaissance der Pipa beigetragen und war Mitglied im Silk Road Ensemble des Cellisten Yo Yo Ma. Ihre Hände scheinen mühelos über den Saiten zu spazieren, während sie sanfte Tremoli, kernige Akkorde und blitzschnelle Tonfolgen in den Saal entlässt. Zu Beginn des Konzerts stampfen die Musiker heftig auf, das Orchester intoniert einen ruhelosen Puls, ergänzt durch schrille Einwürfe der Geigen. Die Pipa startet einen eigenwilligen Rhythmus, die Streicher schlagen Saiten und Instrumente mit der ganzen Hand. Es entfaltet sich ein eigener Kosmos zwischen windzartem Säuseln und tongewordenen Martial Arts: mal flüstert die Pipa exotische Melodien, mal agiert die ganze Truppe als Persussionsensemble, Streicher schreien, Akkorde marschieren und mittendrin scheint sich ein kleiner Bach verlaufen zu haben. Das Publikum reagiert begeistert auf diese musikalischen Gratwanderungen.