Friedrichshafen Technologietransfer: Studenten verbinden Forschung, Bildung und Wirtschaft

Das Schaufenster Fallenbrunnen präsentiert am 15. Mai den Technologietransfer zwischen Forschung, Bildung und Wirtschaft.

Das Weiterbildungsinstitut IWT der Dualen Hochschule (DHBW) Ravensburg lädt am Montag, 15. Mai, zum Schaufenster Fallenbrunnen ein. Von 15 bis 17 Uhr werden in Raum 222 an der Hochschule Projekte und Vorhaben im Bereich Technologietransfer vorgestellt – von der Initiative „#bodenseeinnovativ“ über die Lernfabrik Fallenbrunnen bis zum geplanten Regionalen Innovations- und Technologiezentrum RITZ, wie die DHBW in einem Pressetext mitteilt.

Mit der Verknüpfung von Forschung, Bildung und Wirtschaft sowie dem damit verbundenen Wissenstransfer in die Unternehmen der Region entstehe derzeit im Häfler Fallenbrunnen Einzigartiges. Eine der Initiativen, die vorgestellt wird, ist die Lernfabrik. Die Zeppelin-Stiftung fördert die Lernfabrik am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg mit 1,9 Millionen Euro. Ziel ist es, Studenten, aber auch Unternehmen auf die Digitalisierung der Industrie vorzubereiten. Geforscht und geschult werden soll in einer real aufgebauten Fertigung – in der Lernfabrik. „#bodenseeinnovativ“ hatte erst kürzlich seinen Startschuss. Geplant ist, Unternehmen bei Innovationsvorhaben und beim Technologietransfer zu beraten und zu begleiten. Neben der Wirtschaftsförderung ist das Weiterbildungsinstitut der DHBW Ravensburg, also das IWT Wirtschaft und Technik, als Projektträger beteiligt. Gefördert wird die Initiative von der EU und vom Land Baden-Württemberg mit 1,9 Millionen Euro sowie von Unternehmen aus der Region. Der Technikcampus Friedrichshafen ist Teil von Continental Trend Antenna. Hier erforschen und realisieren Studenten mit Unterstützung von Continental-Entwicklern und Professoren der DHBW Projekte im Bereich Fahrerassistenzsysteme.

Das ZF Innolab geht in eine ähnliche Richtung: Studenten der DHBW Ravensburg, deren Partnerunternehmen die ZF Friedrichshafen AG ist, forschen an Zukunftsthemen wie autonomes Fahren und digitale Geschäftsmodelle.

Und schließlich soll noch das Regionale Innovations- und Technologietransfer Zentrum (RITZ) entstehen. Für das RITZ steht der Förderbescheid noch aus. Es soll von der Stadt Friedrichshafen und vom Landkreis betrieben werden. Für das sogenannte "RegioWIN"-Leuchtturmprojekt stehen bei Genehmigung 14 Millionen Euro zur Verfügung, das RITZ ist als Plattform für überbetriebliche Forschung vor allem für kleinere und mittlere Firmen in der Region vorgesehen.

All diese Entwicklungen werden beim Schaufenster Fallenbrunnen vorgestellt. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung bei Antonia Herwegh: herwegh@iwt-wirtschaft-und-technik.de.